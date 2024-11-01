4 علامات منبهة لفقر الدم الحاد.. اذهب إلى الطبيب فورا في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك علامات غير متوقعة، إذا لاحظتها، يُنصح باستشارة الطبيب فورًا، لأنها قد تكون مؤشرًا على الإصابة بفقر الدم الحاد.

ووفقًا لموقع "مايو كلينك" الطبي، يُعرّف فقر الدم بنقص الهيموجلوبين في الدم، ويحدث نتيجة عدم وجود عدد كافٍ من كريات الدم الحمراء السليمة، التي تنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

ويعد الهيموجلوبين بروتينًا يوجد في كرات الدَّم الحمراء، ويعمل على توصيل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أعضاء الجسم.

أعراض فقر الدم الحاد

تختلف أعراض فقر الدم من شخص لآخر حسب شدة الحالة، وقد تكون الأعراض خفيفة أو حادة.

الأعراض الخفيفة تشمل:

- تعب بسيط.

- دوخة بسيطة.

- ضيق في التنفس.

الأعراض التي تنذر بارتفاع حاد في فقر الدم تشمل

- الإغماء المفاجئ.

- ألم في الصدر.

- الدوخة الشديدة.

- برودة في اليدين.

- الصداع.

- عدم انتظام ضربات القلب.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

ينبغي زيارة الطبيب إذا شعرت بتعب مستمر أو ضيق في التنفس دون سبب واضح.

أسباب فقر الدم الحاد

- عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الهيموجلوبين أو كريات الدم الحمراء.

- يحدث فقر الدم أيضًا عند فقدان كريات الدم الحمراء والهيموجلوبين بسبب النزيف بوتيرة أسرع من قدرة الجسم على تعويضها.

- قد يحدث أيضًا عندما يدمر الجسم كريات الدم الحمراء والهيموجلوبين داخل الجسم.

اقرأ أيضا:

مفعوله سحري.. هذا النوع من المكسرات يحارب الكولسترول والالتهابات



طعام أخضر يقضي على سموم الكبد ويحارب السرطان.. احرص على تناوله



"الحق نفسك".. 4 خطوات تكشف الأعراض الخفية لـ السكتة الدماغية

تغييرات جذرية ومفاجآت لـ5 أبراج مع نهاية أكتوبر.. هل برجك من بينهم؟



فوائد غير متوقعة لتناول الفول يوميا.. وهذا تأثيره على العظام