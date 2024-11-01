ماذا يحدث لكبدك عند تناول المخللات؟.. مفاجأة غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

المخللات بتنوعها ونكهاتها اللذيذة، جزء مهم من العديد من الموائد حول العالم، لكن هل تساءلت يومًا عن تأثيرها على صحتك؟

يقول أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك عدة تأثيرات على الكبد عند تناول المخللات.

زيادة الضغط على الكبد

وأضاف "صلاح" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الملح الزائد في المخللات يجبر الكبد على العمل بجهد أكبر، للتخلص من السوائل الزائدة في الجسم.

التهاب الكبد "في حالات نادرة"

وأوضح أنه في بعض الحالات النادرة، قد تسبب بعض أنواع المخللات، خاصة تلك المصنوعة في ظروف غير صحية، التهابًا في الكبد.

تفاعلات مع أدوية أخرى

إذا كنت تتناول أدوية معينة، يُنصح باستشارة طبيبك قبل زيادة استهلاك المخللات، إذ قد تتفاعل بعض المكونات مع الأدوية وتؤثر على عمل الكبد، حسبما ذكر أخصائي التغذية العلاجية.

هل المخللات ضارة بالكبد دائمًا؟

لا بالضرورة، فتناول كميات معتدلة من المخللات المصنوعة منزليًا أو من مصادر موثوقة، التي تحتوي على نسبة أقل من الملح والمواد الحافظة، قد لا يسبب أي ضرر للكبد، وفقًا لـ"صلاح".

المخللات المخمرة

أشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن بعض أنواع المخللات المخمرة تحتوي على بكتيريا مفيدة للأمعاء (بروبيوتيك)، التي قد تساعد في تحسين عملية الهضم ودعم صحة الكبد بشكل غير مباشر.

واختتم "صلاح" قائلاً: "يجب عدم الإفراط في تناول المخللات، وجعلها جزءًا صغيرًا من نظامك الغذائي المتوازن، واختر المخللات المصنوعة من الخضروات الطازجة والمخمرة بشكل طبيعي، وتجنب تلك التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح والسكر والمواد الحافظة".