5 أعشاب تحارب البرد والحساسية.. احرص عليها في فترة تغيّر الفصول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

الأعشاب الطبيعية جزء لا يتجزأ من العلاجات المنزلية لمختلف الأمراض والمشاكل الصحية، وتتميز بخصائصها المضادة للالتهابات والأكسدة، ما يجعلها مثالية لدعم جهاز المناعة وطرد السموم من الجسم، ومحاربة الأمراض الشائعة مثل البرد والحساسية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك بعض الأعشاب التي تعمل على محاربة نزلات البرد والأنفلونزا الشائعة خلال تغيير المواسم، بالإضافة إلى قدرتها في تخفيف أعراض الحساسية المزعجة، كما أنها لديها خصائص مضادة تساهم في تصفية الجسم من السموم.

وكشف "القيعي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائمة الأعشاب التي يُفضل تناولها، وتشمل ما يلي:

1- الزنجبيل، حيث يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعله فعالًا في تقليل أعراض البرد والإنفلونزا، كما أنه يساعد على طرد السموم من الجسم وتحسين الدورة الدموية، وتخفيف أعراض الحساسية المزعجة.

2- الكركم، حيث يحتوي على مادة الكركمين القوية التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يساعد في تخفيف الالتهابات في الجسم وتقوية جهاز المناعة لمجابهة العدوى وتخفيف أعراض الحساسية، والعمل على محاربة السموم في الجسم.

3- الشاي الأخضر، الغني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات، كما أنه يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي وطرد السموم من الجسم.

4- النعناع، الذي يعد من المشروبات المنشطة بشكل طبيعي للجهاز الهضمي ويساعد على تخفيف الانتفاخ والغازات، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ويحارب البرد والانفلونزا، و يحارب السموم من الجسم.

5- الكمون، حيث يساعد الكمون على تحسين عملية الهضم وطرد الغازات والانتفاخ، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات ويحارب العدوى.

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