في نهاية أكتوبر الوردي.. صيحات مكياج مناسبة لإطلالتك باللون الزهري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 11:57 صباحاً - يعتبر اللون الزهري رمزاً للجمال والأنوثة، وقد اكتسب شعبية كبيرة في عالم الموضة والمكياج. في شهر أكتوبر، حيث تتغير الفصول وتتساقط الأوراق، يمثل اللون الزهري إطلالة مثالية تتيح لك التعبير عن أنوثتك وجمالك بطرق مبتكرة. وفي فصل الخريف، تتزايد فرص اللعب بالألوان والابتكار في إطلالتك، مما يفتح أمامك آفاقاً جديدة لتجربة صيحات مكياج متنوعة.
إن اللون الزهري ليس مجرد خيار جمالي، بل يحمل معاني رمزية تعكس الأمل والحب. في شهر أكتوبر، يحتفى بشهر التوعية بسرطان الثدي، مما يضيف بعداً آخر للون الزهري. إذ يعتبر هذا اللون رمزاً للدعم والمساندة للنساء، وهو ما يجعله خياراً مثالياً لإطلالة تحمل رسالة قوية وجميلة في الوقت ذاته.
أفكار مكياج تليق بإطلالتك باللون الزهري
إليك بعض الأفكار لمكياج يتناسب مع إطلالتك باللون الزهري، ليبرز جمالك ويعكس أنوثتك:
مكياج مونوكروم ناعم
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إليك خطوات لتحضير مكياج مونوكروم ناعم باللون الزهري، يضفي لمسة أنثوية وجمالية على إطلالتك:
مكياج العيون
- ظلال العيون: استخدمي ظلال عيون بلون زهري فاتح على الجفن المتحرك. يمكنك استخدام تدرجات أغمق عند الزاوية الخارجية للعين لخلق عمق.
- تحديد العيون: استخدمي قلم تحديد باللون البني أو الأسود لتحديد خط الرموش العلوي. إذا كنتِ تريدين مظهراً أكثر نعومة، يمكنك تخطيه.
- الماسكرا : ضعي طبقات من الماسكرا لإبراز رموشك ومنحها لمسة من الطول والكثافة.
البلاش
- بلاش زهري: استخدمي بلاش بلون زهري ناعم على عظام الخدود، مع التركيز على مزجه جيداً للحصول على مظهر صحي وطبيعي.
إضاءة الوجه
- هايلايتر: اختاري هايلايتر بلون وردي خفيف وطبقيه على عظام الخدود وجسر الأنف وقوس الشفاه لإضافة لمسة من الإشراق.
شفاه بلون زهري
- أحمر الشفاه: استخدمي أحمر شفاه بلون زهري يتناسب مع إطلالتك. يمكنك اختيار درجة داكنة أو فاتحة حسب ذوقك.
- لمسة نهائية: لإضفاء لمسة من الحيوية، يمكنك استخدام gloss لامع فوق أحمر الشفاه.
مكياج وردي مع لمسة من البرتقالي
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إليك خطوات لتطبيق مكياج وردي مع لمسة من البرتقالي، لإطلالة مبهجة ومميزة:
مكياج العيون
ظلال العيون:
- ابدئي باستخدام ظلال عيون وردية فاتحة على الجفن المتحرك.
- ثم استخدمي لوناً وردياً أغمق عند الزاوية الخارجية للعين لخلق عمق.
- أضيفي لمسة من ظلال برتقالية على وسط الجفن لإضفاء بعد واهتمام.
تحديد العيون:
- استخدمي قلم تحديد باللون البني أو الأسود لتحديد خط الرموش العلوي.
- يمكنك إضافة لمسة من الظل البرتقالي أسفل الرموش السفلى لتكملة المظهر.
الماسكرا :
- ضعي طبقات من الماسكارا لإبراز رموشك ومنحها كثافة.
البلاشبلاش وردي:
- استخدمي بلاش بلون وردي ناعم على عظام الخدود.
- يمكنك إضافة لمسة من بلاش برتقالي للحصول على تدرجات مبهجة.
إضاءة الوجههايلايتر:
- استخدمي هايلايتر ذهبي أو وردي على عظام الخدود، وجسر الأنف، وقوس الشفاه لإضافة لمسة من الإشراق.
شفاه بلون وردي مع لمسة برتقاليةأحمر الشفاه:
- اختاري لون أحمر شفاه وردي، ويمكنك دمجه مع لمسة من البرتقالي باستخدام جلوس لامع فوقه.
- جربي أيضاً أحمر شفاه برتقالي فاتح إذا كنتِ تفضلين إطلالة جريئة.
مكياج وردي مع لمسة من البنفسجي الفاتح
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إليك خطوات لتطبيق مكياج يجمع بين اللون الوردي ولمسة من الذهبي، لإطلالة أنثوية ومشرقة:
مكياج العيون
ظلال العيون:
- ابدئي باستخدام ظلال عيون وردية فاتحة على الجفن المتحرك.
- استخدمي ظلاً وردياً أغمق عند الزاوية الخارجية للعين لخلق عمق.
- أضيفي لمسة من الظل البنفسجي الفاتح على الجفن المتحرك أو في وسط الجفن لإضفاء بريق ولمسة فاخرة.
تحديد العيون:
- استخدمي قلم تحديد باللون الأسود أو البني لتحديد خط الرموش العلوي.
الماسكرا :
- ضعي طبقات من الماسكارا لإبراز رموشك ومنحها كثافة.
البلاشبلاش وردي:
- استخدمي بلاش بلون وردي ناعم على عظام الخدود.
- يمكنك إضافة لمسة من الهايلايتر الذهبي على عظام الخدود لإبرازها.
شفاه بلون ورديأحمر الشفاه:
- اختاري لون أحمر شفاه وردي، ويفضل أن يكون بلمسة مات أو معدنية ليتناغم مع اللمسة البنفسجية.
- وإذا كنت ترغبين في شفاه لامعة، يمكنك إضافة القليل من الـ الغلوس اللامع فوق أحمر الشفاه للحصول على بريق إضافي.
مكياج وردي مع لمسات من اللون البني
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إليك خطوات لتطبيق مكياج يجمع بين اللون الوردي والبني، مما يضفي لمسة دافئة وأنثوية على إطلالتك:
مكياج العيون
ظلال العيون:
- استخدمي ظلال عيون وردية فاتحة على الجفن المتحرك.
- ثم أضيفي ظلالاً بنية عند الزاوية الخارجية للعين لتحديد الشكل وإضفاء عمق.
- يمكنك دمج اللونين جيداً للحصول على تدرجات سلسة.
تحديد العيون:
- استخدمي قلم تحديد بنياً لتحديد خط الرموش العلوي، مما يخلق مظهراً ناعماً وطبيعياً.
- يمكنك استخدام ظل بني أفتح أو زهري تحت الرموش السفلى.
الماسكرا :
- ضعي طبقات من الماسكارا لإبراز رموشك ومنحها كثافة.
البلاشبلاش وردي:
- استخدمي بلاش بلون وردي ناعم على عظام الخدود. ضعيه بأناقة وامزجيه جيداً للحصول على مظهر صحي.
- استخدمي هايلايتر بلون ذهبي أو بيج على عظام الخدود، وجسر الأنف.
شفاه بلون ورديأحمر الشفاه:
- اختاري لون أحمر شفاه وردي، يمكنك استخدام درجات من الورد الفاتح إلى الداكن حسب المناسبة.
- جربي أحمر الشفاه اللامع للحصول على لمسة عصرية.
مكياج وردي مع الأزرق
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A post shared by Waad Altarki- وعد التركي (@waadmakeupartist)
إليك خطوات لتطبيق مكياج يجمع بين اللون الوردي والأزرق، مما يضفي لمسة منعشة وعصرية على إطلالتك:
مكياج العيون
ظلال العيون:
- ابدئي باستخدام ظلال عيون وردية فاتحة على الجفن المتحرك.
- ثم أضيفي ظلاً أزرق فاتحاً عند الزاوية الداخلية للعين أو على الجفن المتحرك، وادمجيه مع اللون الوردي للحصول على تدرجات سلسة.
- يمكنك استخدام ظل أزرق داكن عند الزاوية الخارجية للعين لإضفاء عمق، مع مزج الألوان بشكل جيد.
تحديد العيون:
- استخدمي قلم تحديد باللون الأسود أو البني لتحديد خط الرموش العلوي.
- يمكنك إضافة لمسة من الظل الأزرق على خط الرموش السفلى لإضفاء لمسة جريئة.
الماسكرا :
- ضعي طبقات من الماسكارا لإبراز رموشك ومنحها كثافة وجاذبية.
البلاشبلاش وردي:
- استخدمي بلاش بلون وردي ناعم على عظام الخدود. اختاري درجة تتناغم مع ظلال عيونك.
- استخدمي هايلايتر بلون ذهبي فاتح على عظام الخدود، وجسر الأنف لإضافة لمسة من الإشراق.
شفاه بلون ورديأحمر الشفاه:
- اختاري لون أحمر شفاه وردي، يمكنك استخدام درجات من الوردي الفاتح إلى الداكن حسب ذوقك.
مكياج بيبي بينك
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إليك خطوات لتطبيق مكياج بلون البيبي بينك (الورد الفاتح)، الذي يضفي لمسة ناعمة وأنثوية على إطلالتك:
مكياج العيون
ظلال العيون:
- استخدمي ظلال عيون بلون بيبي بينك على الجفن المتحرك.
- أضيفي لمسة من الظل البيج الفاتح أو الأبيض عند الزاوية الداخلية للعين لفتح النظرة.
- يمكنك إضافة لمسة من اللون الورد الفاتح عند الزاوية الخارجية للعين لإضفاء عمق.
تحديد العيون:
- استخدمي قلم تحديد بلون بني أو أسود لتحديد خط الرموش العلوي. اجعليه رفيعاً وناعماً للحصول على مظهر طبيعي.
- يمكنك استخدام قلم تحديد وردي على خط الرموش السفلى لزيادة النعومة.
الماسكرا :
- ضعي طبقات من الماسكارا لإبراز رموشك ومنحها كثافة، مما يضيف جاذبية لإطلالتك.
البلاشبلاش بيبي بينك:
- استخدمي بلاش بلون بيبي بينك على عظام الخدود. ضعيه بأناقة وامزجيه جيداً للحصول على مظهر طبيعي وصحي.
- استخدمي هايلايتر بلون ذهبي فاتح أو لؤلؤي على عظام الخدود، وجسر الأنف، وقوس الشفاه .
شفاه بلون بيبي بينكأحمر الشفاه:
- اختاري لون أحمر شفاه بلون بيبي بينك. يمكنك استخدام درجات من الفاتح إلى المتوسط حسب المناسبة.
- جربي استخدام جلوس لامع لإضفاء لمسة من البريق.
تحضير البشرة قبل وضع المكياج
- تنظيف وترطيب: ابدئي بتنظيف بشرتك جيداً ثم استخدمي مرطباً مناسباً لنوع بشرتك.
- أساس: اختاري كريم أساس خفيفاً أو مرطباً ملوناً لتوحيد لون البشرة. استخدمي خافي العيوب لإخفاء أي عيوب أو هالات سوداء.