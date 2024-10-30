لن تتوقع .. هذا ما يفعله البرتقال بمستويات السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الفواكه أن تؤثر على مستويات السكر في الدم، لكن هل تعرف ما يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟.

وبحسب موقع هيلث لاين، فإن البرتقال له عدة فوائد مثل المساعدة على التخلص من الوزن الزائد، وتحسين الترطيب، إضافة إلى ما نستعرضه في هذا التقرير:

البرتقال والسكر في الدم



البرتقال له مؤشر جلايسيمي منخفض، ما يعني الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

كما يمكن للبرتقال أن يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.



البرتقال والترطيب



البرتقال يرطب الجسم ويعزز مستويات الطاقة، إذ يحتوي على نسبة عالية من الماء.

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