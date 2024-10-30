عانت من عرض غريب.. سيدة تكتشف إصابتها بسرطان الثدي بهذه الطريقة الصادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بينما كانت إميلي بوند، التي تبلغ من العمر 38 عامًا، تستحم، ألقت نظرة على ثدييها ولاحظت أن حلمة ثديها اليسرى تبدو أكثر تسطحًا من اليمنى.

ربما لم تكن لتهتم كثيرًا بالأمر، لكن صديقة لها تم تشخيصها مؤخرًا بسرطان الثدي بعد ملاحظة تغير في الحلمة، تساءلت "بوند" عما إذا كانت حلمة ثديها المسطحة علامة مقلقة، بحسب موقع today.

"لقد لفت انتباهي ذلك وفكرت، "هذا لا يبدو جيدًا"،" تقول بوند، 38 عامًا، مؤلفة روايات "Hot Mess" و"Husband Material" من شيكاغو، "انحنيت ورأيت ما إذا كان هذا يغير من الشكل؟".

كانت حلمة ثديها اليسرى تبدو مختلفة عن اليمنى، وفي محاولة لتذكر صديقتها، حددت موعدًا مع طبيب أمراض النساء والتوليد لإجراء فحص للثدي، وفي النهاية علمت أنها مصابة بسرطان الثدي الإيجابي الثلاثي في المرحلة الثانية مع طفرة في الجين BRCA 2 في يوليو 2023.

وتقول بوند: "لم أسمع في حياتي قط أن أي تغير في الحلمة من أي نوع ــ اللون أو الحجم أو الشكل أو الملمس ــ يرتبط بسرطان الثدي حتى سمعت عن هذه المرأة وكيف اكتشفت إصابتها بالسرطان، ولو لم أسمع قصة صديقتي، لكنت قلت ببساطة: "حسنًا، هذا هو شكل جسدي الآن. عمري 37 عامًا".

تشخيص صديقة أدى إلى الحذر

لقد فقدت بوند الاتصال بصديقتها في الكلية التي تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي، لكن صديقة مشتركة أخبرتها أن تغيرات الحلمة أدت إلى تشخيص إصابة صديقتهما في الكلية. وقد فاجأ هذا بوند.

تقول بوند: "نبحث عن الكتل والنتوءات، لكن هذا لم يكن من أعراضها"، بعد سماعها عن صديقتها، حددت موعدًا لإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية على الرغم من أنها لم تبلغ الأربعين بعد، وهو العام الذي يوصي فيه الخبراء ببدء تصوير الثدي بالأشعة السينية الروتينية، في ذلك الوقت، عانت أيضًا من بعض آلام الإبط، والتي أرجعتها إلى إجهاد العضلات الناجم عن رسم جدارية على جدار في منزلها.

كانت نتائج تصوير الثدي بالأشعة السينية "غير ملحوظة" لكنها أشارت إلى أن بوند كان لديها أنسجة ثدي كثيفة، والتي يمكن أن تخفي بعض الأورام.

وتقول بوند: "لم أكن على دراية بالعلاقة بين أنسجة الثدي الكثيفة وما يعنيه ذلك".

عندما لاحظت تغير حلمة ثديها، اعتقدت أنها ربما تعاني من عدوى وحددت موعدًا لفحص الثدي.

وتقول: "لم يكن هذا الأمر يسبب لي أي قلق على الإطلاق. كان الأمر أشبه بالحصول على رأي ثانٍ من طبيب، وفي الأسبوع التالي، ذهبت إلى طبيب أمراض النساء والتوليد الذي لاحظ شيئًا أثناء فحص الثدي، قال: "هناك تصلب طفيف في هذه الحلمة". لم يستخدم كلمة كتلة أو نتوء أبدًا"، كما تقول بوند، "لم يشعر بأي شيء آخر غير القليل من التصلب".

سألته عن سبب الصلابة فأجابها: "هذا ما نحتاج إلى معرفته". ثم أوصى بإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية وأعطاها اسم جراح الثدي، الذي اعتقد أنها ربما تعاني من شيء يسمى توسع القناة، وهي حالة حميدة حيث تتوسع قناة الحليب وتتطور لتصبح سميكة، وفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان .

ورغم أن الموجات فوق الصوتية لم تكشف عن أي شيء مثير للقلق، فقد خضعت بوند أيضًا لتصوير بالرنين المغناطيسي للحلمة، واضطرت إلى الانتظار حتى يشاركها الطبيب النتائج، ومع ذلك، لم تكن تشعر بالقلق.

"دخلت الطبيبة وجلست أمامي وكانت أول كلمة نطقتها هي "للأسف"، تتذكر بوند أجزاءً من المحادثة، مثل الكتلة الصلبة وإصابة الغدد الليمفاوية.

تقول: "كان سؤالي هو: هل أنا مصابة بالسرطان؟ لقد كانت تتصرف بشكل صحيح، أعتقد أنها شاهدت ما يكفي من هذه المواقف لتعرف أن الأمر يتعلق بالسرطان بالتأكيد، لكنها قالت إن الخطوة التالية هي إجراء خزعة ومعرفة نوعها بالضبط وفي أي مرحلة وصلت".

خضعت بوند لخزعة أكدت إصابتها بسرطان الثدي في مرحلته الثانية، والآن، تعرف أن حلمة ثديها أصبحت مسطحة بسبب موقع الورم.

"كانت الكتلة تقع مباشرة خلف حلمة ثديي، ولهذا السبب لم يكن من الممكن الشعور بها"، كما تقول، "كانت حلمة ثديي منجذبة إلى الداخل بسبب الورم".

التقت بأخصائي أورام وأخصائي وراثة لإجراء اختبار جيني وعلمت أنها تعاني من طفرة في جين BRCA 2. كان سرطانها إيجابيًا لجين HER2 وإيجابيًا للإستروجين وإيجابيًا للبروجيستيرون، ما يعني أنه يحتوي على مستقبلات تجذب هرموني الإستروجين والبروجيستيرون.

خضعت بوند لأول مرة لـ 16 جلسة من العلاج الكيميائي، والتي أنهتها في ديسمبر 2023، "لقد أدركت أن العلاج الكيميائي كان فعالًا لأن حلمة ثديي بدأت في العودة إلى الظهور"، كما تقول، ومع ذلك، فقد مرت ببعض الأيام الصعبة وشعرت بالتوعك الشديد لدرجة أنها لم تتمكن من رعاية ابنها أطلس الذي كان يبلغ من العمر عامين آنذاك، أو حتى نفسها.

بعد مرور عام

في 23 يوليو 2024، تعافت بوند، بعد أقل من عام كامل من تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في 24 يوليو 2023، وتشعر بالذهول من تعافيها، وبينما تتأمل تجربتها مع سرطان الثدي، فإنها تأمل أن تشجع قصتها الناس على الشعور بالقوة عندما يتعلق الأمر بصحتهم.

فوائد غير متوقعة لتناول الفول يوميا.. وهذا تأثيره على العظام

7 أعراض صادمة تكشف سرطانا خطيرا ينتشر بصمت في جسمك.. احذر تجاهلها

طعام أخضر يقضي على سموم الكبد ويحارب السرطان.. احرص على تناوله

8 طرق تطرد السموم من الكلى وتحمي قلبك

عطل مفاجئ في سوبر ماركت يحوّل رجلا عاديا إلى مليونير.. ماذا حدث؟