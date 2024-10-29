مفعوله سحري.. هذا النوع من المكسرات يحارب الكولسترول والالتهابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

يُسهم معدن السيلينيوم الموجود في بعض أنواع المكسرات في الحد من انتشار خلايا سرطان الثدي وخفض مستويات الكوليسترول.

وذكر الطبيب البريطاني أفيريو تارديتو، أخصائي الأورام، أن إضافة الأطعمة الغنية بالسيلينيوم، مثل المكسرات البرازيلية، إلى النظام الغذائي قد يساعد في منع انتشار سرطان الثدي إلى أجزاء أخرى من الجسم، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ما هو السيلينيوم وفي أي الأطعمة يمكن العثور عليه؟

تقول أخصائي التغذية البريطانية كاري روكستون: "يُستخدم السيلينيوم لتكوين بروتينات حيوية، منها سيلينوسيستين، وهي ضرورية لوظائف الغدة الدرقية الطبيعية، وتقوية المناعة والخصوبة، وحماية الجسم من السرطان وتلف الخلايا بسبب السموم".

وأضافت "روكستون": "لزيادة مستويات السيلينيوم، يُفضل تناول الأطعمة الحيوانية مثل الديك الرومي ولحم البقر، الأسماك كالتونة، أو المكسرات البرازيلية".

ما هي الفوائد الصحية للسيلينيوم؟

السيلينيوم هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تؤدي دورًا مهمًا في دعم وظائف الغدة الدرقية وخفض الكوليسترول، كما أن المستويات المناسبة من السيلينيوم تسهم في الحفاظ على الغدة الدرقية وحماية أنسجتها، فيما يزيد نقصه من خطر الإصابة بأمراض الغدة الدرقية.

ويمكن للسيلينيوم أيضًا المساعدة في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق خفض الكوليسترول الضار وتقليل الالتهابات، إلى جانب الوقاية من السرطان والتدهور المعرفي.

ورغم فوائده، فإن استهلاك كميات كبيرة من السيلينيوم لفترات طويلة قد يكون سامًا، وتُعرف هذه الحالة باسم "سيلينوسيس" التي يمكن أن تؤدي إلى أعراض مثل تساقط الشعر، هشاشة الأظافر، صعوبة في التنفس، مشاكل في الجهاز الهضمي، وتلف الأعصاب.

ما الكمية المناسبة يوميًا؟

ينصح للرجال بين 19-64 سنة بتناول 75 ميكروغرام يوميًا، والنساء في نفس الفئة العمرية بـ 60 ميكروغرام يوميًا، وقد يؤدي نقص السيلينيوم إلى مشكلات كضعف المناعة أو تدهور الوظائف المعرفية، لكن استهلاك 3-4 حبات من المكسرات البرازيلية يوميًا قد يساعد في الوقاية من انتشار خلايا سرطان الثدي.

تتوفر المكسرات البرازيلية في العديد من السوبر ماركت والمتاجر الكبرى في مصر، كما يمكن شراؤها عبر بعض المواقع الإلكترونية التي توفر خدمة التوصيل للمنازل، وتُعتبر هذه المكسرات غنية بالعناصر الغذائية، خاصة السيلينيوم، إضافةً إلى المغنيسيوم، الألياف، البروتينات، والدهون الصحية.

ويصل سعر الكيلو من المكسرات البرازيلية إلى أكثر من 4000 آلاف جنيه، وفقا لموقع "iHerb".

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