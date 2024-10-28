الامارات | ذياب بن محمد يعزي في وفاة أحمد جوعان راشد الظاهري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له أحمد جوعان راشد الظاهري، شقيق كل من محمد جوعان راشد الظاهري، والدكتور هادف جوعان راشد الظاهري.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس مريفيعة بمدينة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأهل الفقيد وذويه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.