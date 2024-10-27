"لجذب المشاهدين وكسب المال".. تصرف صادم من بلوجر في بث مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، قرر يوتيوبر بريطاني يُدعى "نورمي" القيام بسلوك صادم وخطير، حيث حاول قضاء شهر كامل في الحبس الانفرادي، وذلك في محاولة لجذب المشاهدين وكسب المال.

وفي بث مباشر، أظهر "نورمي" نفسه محبوسا في غرفة مظلمة لا تحتوي سوى على مرتبة، حيث حاول تحدي نفسه وعقله للبقاء على قيد الحياة لمدة شهر كامل في عزلة تامة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد زاد من صعوبة التحدي بقضاء الوقت في ظلام دامس، مع كاميرا مثبتة تسجل كل لحظة من هذه التجربة الغريبة.

ولجعل التجربة أكثر ربحا، قام "نورمي" بتحويل معاناته إلى مصدر دخل، حيث طلب من متابعيه دفع مبالغ مالية مقابل تنفيذ تحديات مختلفة خلال البث المباشر، فمقابل 5 دولارات، يقوم بحركة الوقوف على اليدين، و20 دولارا مقابل 15 دقيقة من ارتداء ملابس ضيقة للغاية، و50 دولارا مقابل ساعة من ارتداء شريط الفم.

أعراض صحية ونفسية خطيرة

بعد مرور أكثر من 100 ساعة على بداية التجربة، بدأ "نورمي" يظهر أعراضا صحية ونفسية مقلقة، حيث شوهد وهو يتحدث عن "الكائنات الفضائية" ويصدر أصواتا غريبة، ما أثار قلق متابعيه.

وهذه ليست المرة الأولى، فهذا اليوتيوبر معروفا بسلوكه غير التقليدي الذي يثير الجدل، حيث قام من قبل بتحدي خطير وهو عدم النوم لمدة 12 يوم.