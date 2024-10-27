20 صورة تكشف أكبر 5 منازل حول العالم.. لن تتخيل شكلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تعتبر المنازل والقصور الفخمة رمزا للثراء والرفاهية، حيث تعكس أسلوب حياة فريد ومميز لأصحابها.

في هذا الصدد، إليك أكبر وأفخم المنازل حول العالم، وفقا لما ورد في موقع "veranda".

قصر نور الإيمان، بندر سري بكاوان

يقع قصر نور الإيمان في بروناي، وهو الإقامة الرسمية لسلطان بروناي، ويعد أكبر قصر سكني في العالم، يتميز بدمجه بين العمارة الإسلامية والماليزية، كما يضم القصر 1788 غرفة، مثل اسطبلات فاخرة لخيول السباق، ومسجد ضخم، ومرآب يتسع لعدد كبير من السيارات الفارهة.

أنتيليا، الهند

تقع أنتيليا في مدينة مومباي الهندية، وهي ملك لرجل الأعمال الملياردير موكيش أمباني، ويُعتبر هذا المبنى الشاهق من أغلى المنازل في العالم، وقد تم تصميمه ليتحمل الزلازل الشديدة، ويضم 27 طابق، ويضم مرافق فاخرة مثل محل آيس كريم خاص، ومعبد، ومسرح سينمائي.

مبني بيلتمور في آشيفيل، كارولاينا الشمالية

في أواخر القرن التاسع عشر، حلم رجل الأعمال جورج فاندربيلت بإنشاء ملاذه الخاص بعيدا عن صخب المدينة، ونتيجة لذلك، تم بناء عقار بيلتمور، الذي يضم 250 غرفة، والذي استغرق بناؤه ست سنوات.

لم يكن مبني بيلتمور مجرد منزل، بل كان تحفة فنية، حيث تعاون مع نخبة المهندسين المعماريين والمصممين لتشكيل تحفة معمارية لا مثيل لها.

منزل الواحد في بيل إير، كاليفورنيا

يمثل هذا المنزل قمة الفخامة في عالم العقارات، حيث يعد أكبر منزل في أمريكا، ويطل على مناظر خلابة لمدينة لوس أنجلوس، كما يمتد على مساحة شاسعة تبلغ حوالي 105,000 قدم مربع، ما يجعله تحفة معمارية.

ويحتوي المنزل أكثر من 20 غرفة نوم و49 حمام، بالإضافة إلى، 5 حمامات سباحة ضخمة ومساحة مرآب تكفي لركن 30 سيارة.

فيلا ليوبولدا

تقع فيلا ليوبولد، أحد أبرز المعالم التاريخية على الريفييرا الفرنسية، على قطعة أرض واسعة تبلغ مساحتها 7500 متر مربع.

تم بناءها في الفترة ما بين عامي 1929 و 1931 بتصميم المهندس المعماري الأمريكي أوجدن كودمان جونيور، الذي أضفى على الفيلا طابعا معماريا فريدا يجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية.

تضم الفيلا منزلين للضيوف مع 11 غرفة نوم و14 حماما ومساحات خضراء شاسعة وواجهة بحرية مذهلة.