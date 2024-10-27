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رغم إعلان وفاتها.. رضيعة تستيقظ أثناء جنازتها وسط صدمة عائلتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة لا تصدق، استيقظت رضيعة برازيلية بعد وفاتها أثناء جنازتها.

بدأت القصة حينما أصيبت الرضيعة "كيارا كريسلاين دي مورا دوس"، بعدوى فيروسية حادة، وبعد تدهور حالتها الصحية، أعلن الأطباء عن وفاتها، مشيرين إلى توقف التنفس ونبضات قلبها، وفقا لموقع "hindustantimes".

لذا، فورا استعدت العائلة لتوديع طفلتهم الصغيرة، وبدأت مراسم الجنازة.

ولكن، في لحظة مفاجئة وغير متوقعة، حدث ما لم يكن في الحسبان.

أثناء الجنازة، تحركت يد الرضيعة الصغيرة داخل التابوت، ما أثار دهشة وذعر عائلتها والمعزين.

هرعت العائلة إلى المستشفى مرة أخرى، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ولكن، أعلن الأطباء عن وفاتها للمرة الثانية بعد 24 ساعة فقط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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