الامارات | «مسيرة رجل الإنسانية» في ضيافة البيت العربي بمدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم البيت العربي في العاصمة الإسبانية مدريد، بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، ومكتب نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، حفل إطلاق وتوقيع كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، لمؤلفه الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الذي تُرجم إلى لغات عدة، بينها اللغة الإسبانية.

حضر الحفل الذي أقيم بالمسرح الرئيس في البيت العربي، سفير دولة الإمارات في مدريد عمر عبيد الشامسي، ونخبة من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية الإسبانية والعربية، ونخبة كبيرة من المفكرين والمثقفين والباحثين والدبلوماسيين. وأشاد الجميع بالكتاب ومضمونه ورسالته، وذلك لتناوله أبرز المحطات في سيرة ومسيرة شخصية قيادية حكيمة وملهمة، بقيمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومجهودات سموه في إرساء دعائم الاستقرار وصناعة السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وبناء الإنسان الإماراتي ثقافياً ومعرفياً.

وحرص الحضور على اقتناء نسخ من الكتاب بتوقيع الدكتور جمال سند السويدي، وأبدوا إعجابهم الشديد بالكتاب ووصفوه بأنه أحد أهم الكتب التوثيقية التي تسرد مسيرة صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيرين إلى أن الكتاب يجمع بين البعدين التاريخي والتكويني لسموه، فضلاً عن استحسانهم الأهداف الإنسانية النبيلة التي يبتغيها الكتاب.

وقال جمال سند السويدي، إن كتابه يتناول محطات مهمة في حياة صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، ويتحدث بحيادية عن المسيرة العظيمة والميمونة لسموه، ويشرح كيف أسهمت مبادراته وسياساته في إحداث نهضة شاملة وتطور هائل في دولة الإمارات.

وأضاف السويدي أن الكتاب يستعرض سياسات ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الصعد المحلية والعربية والدولية، لتكون نبراساً للأجيال الحالية والمقبلة في دولة الإمارات وخارجها، مشيراً إلى أن الكتاب يوثّق أهم المحطات التاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يرصد محطات مسيرة صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، لاسيما النشأة والتعليم، والالتحاق بالقوات المسلحة والعمل فيها، ودوره في تطويرها، ويبرز دور سموه السياسي والاقتصادي والعسكري، في تحقيق النهضة الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار السويدي إلى أن الكتاب يوثّق دور وجهود صاحب السمو، رئيس الدولة، في تمكين المرأة، وتطوير التعليم، وتنويع الاقتصاد الإماراتي، ويسلط الضوء على قيم التسامح والإنسانية التي يتبناها سموه.

وأشاد الدكتور رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، علي بن تميم، بالكتاب، ووصفه بأنه كتاب توثيقي مهم، مؤكداً أن مؤلف الكتاب استطاع إبراز تأثره بثقافة دولة الإمارات وبتراثها الحضاري، من خلال حديثه عن نشأة صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، واكتسابه صفات إنسانية كثيرة من الإرث الإنساني للأب المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشادت وزيرة الدولة لشؤون الشباب في إسبانيا سابقاً مديرة مؤسسة البيت العربي، إيرين لوزانو دومينغو، بالكتاب، مشيرة إلى أنه وثيقة مهمة عن سيرة ومجهودات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في صنع السلام في المنطقة والعالم، وأن إحدى إيجابيات الكتاب أنه يغرس أسس التعايش السلمي بين الشعوب.

جمال السويدي:

. الكتاب يبرز دور رئيس الدولة السياسي والاقتصادي والعسكري في تحقيق النهضة الشاملة لدولة الإمارات.