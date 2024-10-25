الامارات | برج خليفة وغروب خلّاب.. من مسافة 68 كيلومتراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برج خليفة وسط غروب شمس خلّاب، عبر صورة تم التقاطها من مسافة 68 كيلومتراً من منطقة البطائح بالشارقة، باستخدام عدسة 800 مم، وباستخدام تأثير الضغط للعدسة الطويلة، ما يخلق صورة درامية جمالية مفصلة لهذا المشهد الساحر بين البرج وجمال السماء الملوّنة. تصوير: زيشان أحمد