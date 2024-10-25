الامارات | برج خليفة وغروب خلّاب.. من مسافة 68 كيلومتراً

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شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة وغروب خلّاب.. من مسافة 68 كيلومتراً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برج خليفة وسط غروب شمس خلّاب، عبر صورة تم التقاطها من مسافة 68 كيلومتراً من منطقة البطائح بالشارقة، باستخدام عدسة 800 مم، وباستخدام تأثير الضغط للعدسة الطويلة، ما يخلق صورة درامية جمالية مفصلة لهذا المشهد الساحر بين البرج وجمال السماء الملوّنة. تصوير: زيشان أحمد
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