لايف ستايل

الامارات | برج خليفة وغروب خلّاب.. من مسافة 68 كيلومتراً

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة وغروب خلّاب.. من مسافة 68 كيلومتراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برج خليفة وسط غروب شمس خلّاب، عبر صورة تم التقاطها من مسافة 68 كيلومتراً من منطقة البطائح بالشارقة، باستخدام عدسة 800 مم، وباستخدام تأثير الضغط للعدسة الطويلة، ما يخلق صورة درامية جمالية مفصلة لهذا المشهد الساحر بين البرج وجمال السماء الملوّنة. تصوير: زيشان أحمد

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements