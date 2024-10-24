"لو عاوز تبقى مليونير".. هكذا يجذب اللون الأحمر الثروة والمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

اللون الأحمر يحمل في ثقافات عديدة رمزية قوية مرتبطة بالطاقة والحياة والشغف، وفي سياق الجذب المالي، يرتبط اللون الأحمر غالبًا بالثروة والازدهار، ويعتبر من الألوان المفضلة لدى المليونيرات.

كشفت خبيرة الطاقة والتارو إيمان خير، عبر حسابها على "تيك توك"، أنّ الألوان التي حظيت باهتمام كبير هو اللون الأحمر، مشيرة إلى أنّ هذا اللون، الذي يرتبط غالبًا بالشغف والحب والقوة، ويزعم البعض أنه يحمل في طياته سرًا لجذب الثروة والازدهار.

وتابعت أنّ الانقسام حول اللون الأحمر يعكس التنوع في التفسير والتصور للألوان، إذ يرى البعض أن اللون الأحمر يحمل طاقة إيجابية تجذب الثروة، بينما يخشى البعض الآخر من طاقته القوية التي قد تكون مفرطة.

وأكملت "خير" أن تحقيق التوازن بين الطاقات المختلفة أمر مهم؛ إذ لا يجب التركيز على طاقة واحدة فقط، مثل طاقة المريخ، بل يجب أن يكون هناك توافق بين الطاقات المختلفة لجذب الثروة.

كما أشارت إلى أنها درست "كورس كريشاكي طاقة المال"، الذي يعد أحد الدورات التي تقدمها مدرسة "البرينك"، ويركز بشكل خاص على كيفية جذب المال باستخدام مبادئ الطاقة.

وذكرت أن العديد من الثقافات، خاصة الآسيوية، ترتبط باللون الأحمر بالاحتفالات والمناسبات السعيدة، ما يعزز ارتباطه بالازدهار والوفرة في الرزق.

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