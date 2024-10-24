احفظ فلوسك.. لماذا يجب عليك تأجيل شراء جهاز بناتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

قرار توفير المال يمكن استثماره في أمور أكثر أهمية في المستقبل، أو حتى لشراء جهاز أفضل في وقت لاحق عند زواج الفتاة.

أهمية توفير المال لزواج الفتاة

قالت إيمان خير، عبر صفحتها الشخصية على "تيك توك"، إنه عندما نشتري جهازًا ونخزنه، فإننا نربط طاقة هذا المال بهذا الجهاز، مما يجعلها طاقة ساكنة غير منتجة.

وتابعت "خير": "توفير المال واستثماره في الذهب أو الشهادات يجعله طاقة متحركة، حيث يستمر في النمو والتكاثر".

وأكملت حديثها: "الطاقة الساكنة تأتي من التخزين، لكن توفير المال يعتبر نوعًا من التخطيط للمستقبل، سواء كان ذلك لتجهيز الفتاة لحياتها المستقبلية أو لتحقيق أهداف مالية أخرى".

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