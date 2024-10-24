دراسة تكشف .. حل طبيعي أفضل من الأدوية لمرضى السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - اتباع الحالات التي تعاني من مرض السكري من النوع الثاني نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يعد فعال أكثر من تلقي الأدوية، حيث يساعد ذلك على استعادة خلايا بيتا لديهم، والتي تعمل على إفراز الأنسولين، وهي نتيجة لا يمكن تحقيقها بأدوية مثل ميتفورمين، وذلك ما كشفته دراسة حديثة أجريت في جامعة ألاباما.

ويعد فشل خلايا بيتا أو قصورها بالإضافة إلى مقاومة الأنسولين مسؤولاً عن تطور وتقدم السكري من النوع 2.

ووجد الباحثون أن مرضى السكري الذين يقللون من تناول الكربوهيدرات بإمكانهم التوقف عن تناول الأدوية والاستمتاع بتناول وجبات رئيسية وخفيفة تحتوي على نسبة أعلى من البروتين وتلبي احتياجاتهم من الطاقة.

التجربة



ووفق "مديكال إكسبريس"، جمع الباحثون بيانات من 57 مريضاً، نصفهم يتبع نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات والنصف الآخر يتبع نظاماً غذائياً عالي الكربوهيدرات، وفحصوا وظيفة خلايا بيتا لديهم وإفراز الأنسولين في البداية وبعد 12 أسبوعاً.

وتم توفير وجبات جميع المشاركين. وتناول الذين يتبعون نظاماً مقيداً بالكربوهيدرات 9% كربوهيدرات و65% دهون، وتناول المشاركون الذين يتبعون حمية عالية الكربوهيدرات 55% كربوهيدرات و20% دهون.

ووجد الباحثون أن من يتبعون تقييد الكربوهيدرات شهدوا تحسناً في الاستجابات الحادة والقصوى لخلايا بيتا بنسبة 22% أكبر، مقارنة بنظام غذائي عالي الكربوهيدرات.

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