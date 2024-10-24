بشرى سارة لمرضى الضمور البقعي الجاف…دراسة تكشف أول علاج غير جراحي

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت دراسة حديثة علاج بعيدًا عن التدخل الجراحي لمرضى الضمور البقعي الجاف، ويعتمد على الضوء الحيوي الضوئي أو ما يُعرف "بالضوء الأحمر"، حيث يساهم في تقليل خطر الإصابة بفقدان البصر، وإبطاء حدوث جفاف.

وعُرضت نتائج الدراسة أخيراً في الاجتماع السنوي للأكاديمية الأمريكية لطب العيون الذي اختتم أمس في شيكاغو.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور ديفيد بوير إنه "العلاج الأول والوحيد غير الجراحي الذي يبدو مفيداً في تحسين النظر وتقليل تقدم الضمور البقعي الجاف".



ووفق "مديكال إكسبريس"، يعاني حوالي 8 من كل 10 مصابين بالضمور البقعي من الشكل "الجاف" من المرض، ما يحرمهم في هذه الحالة الرؤية المركزية ببطء حيث تصبح البقعة، وهي منطقة صغيرة ومهمة في وسط الشبكية، أرق وتتراكم فيها كتل صغيرة من البروتين تسمى دروسن.



وقال بوير إن هناك أدوية فعالة متاحة للمصابين بالضمور البقعي الرطب، حيث تتسبب الأوعية الدموية المتسربة في إتلاف البقعة. أما الذين يعانون من الضمور البقعي الجاف فلديهم خيارات قليلة لحماية بصرهم، بصرف النظر عن التغييرات في نظامهم الغذائي، وأسلوب حياتهم.



إطالة عمر الشبكية



ويستخدم التعديل الضوئي الحيوي أطوال موجية مختلفة من الضوء لتحسين الوظيفة في خلايا الشبكية، ما يجعلها أكثر صحة لفترة أطول. وقال الباحثون إنها تقنية مستخدمة بالفعل في أمراض العيون مثل اعتلال الشبكية السكري.



وفي هذه الدراسة، شارك 100 مريض مصابين الضمور البقعي الجاف عالي الخطورة، واختيروا عشوائياً للحصول على التعديل الضوئي الحيوي أو دواء وهمي. ووصف العلاج 3 مرات في الأسبوع لمدة 3 أسابيع، وتكرر كل 4 أشهر.



وبعد عامين، أظهر 53% من المرضى الذين حصلوا على العلاج بالضوء تحسناً كبيراً في بصرهم بعد قياسه من خلال مخطط العين. وبالمقارنة، أظهر 18% من المرضى في مجموعة الدواء الوهمي انخفاضاً كبيراً في نتائج اختبار مخطط العين.



كما أظهرت النتائج أن المرضى الذين حصلوا على العلاج بالضوء، انخفض تقدمهم نحو الضمور الجغرافي بنسبة 73%، وهي المرحلة الأخيرة من الضمور البقعي، في حين زاد الأمر عند المرضى الذين لم يعالجوا به بـ 24% .

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