الامارات | دبي تحتفي بـ «#زايد وراشد».. 30 يوماً تعزز روح الولاء للوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحتفي بـ «#زايد وراشد».. 30 يوماً تعزز روح الولاء للوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أعلن «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس الأربعاء، في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إطلاق حملة «#زايد وراشد»، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والرامية إلى إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بـ«يوم العلم» و«عيد الاتحاد» الـ53، وذلك تحت مظلة واحدة تجمع مختلف المبادرات والفعاليات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق، ويكفل تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي الوطني في دبي على مدار شهر كامل من الثالث من نوفمبر وإلى الثاني من ديسمبر المقبل.

ثقافة الانتماء

ووجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة لشعب الإمارات والقيادة الرشيدة بالمناسبات الوطنية التي تحتفل بها دولة الإمارات خلال هذه الفترة من السنة، مؤكداً سموه أن إطلاق حملة «#زايد وراشد» يأتي احتفاءً بذكرى المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وعرفاناً بدورهما الرئيس في قيام الاتحاد، كما يأتي ترسيخاً لثقافة الانتماء والهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع الإماراتي، وفرصة لتعريف زوار المدينة بكبار الشخصيات التي كان لها أثر كبير وبصمات واضحة في تاريخ وذاكرة دولة الإمارات.

ووجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة مضافرة الجهود بين مختلف الجهات المشاركة ضمن حملة «#زايد وراشد»، ليكون الاحتفال بالمناسبات الوطنية في إمارة دبي هذا العام على أعلى مستوى من التميز، ويعكس صورة ومكانة دبي خلال الاحتفالات الوطنية التي تعم أرجاء الدولة خلال هذه الفترة من السنة.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لجهود جميع الجهات المشاركة ضمن الحملة، وما يقدمونه من مبادرات وفعاليات وأنشطة تعزز روح الولاء للوطن، وما يقومون به من عمل هدفه أن تكون دبي في أبهى صورة، تزامناً مع احتفالات الدولة بـ«يوم العلم»، و«عيد الاتحاد»، وغيرهما من المناسبات الوطنية.

مظلة موحدة

وخلال المؤتمر الصحافي، رحّبت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، بالحضور، معربة عن بالغ الشكر والامتنان لكل الشركاء وما قدموه من فعاليات وخطط للاحتفاء بالمناسبة ضمن حملة «#زايد وراشد»، التي انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أجل إكساب الاحتفال بالمناسبات الوطنية هذا العام صورة مبهرة، تتناسب مع مكانة دبي كمدينة اقترن اسمها بالإتقان والتميز في كل ما تقوم به من مبادرات وما تقدم عليه من خطوات.

وقالت: «تنتشر المظاهر الاحتفالية في دبي ودولة الإمارات في مختلف المناسبات الوطنية والمجتمعية في ضوء حرص مؤسساتها ومجتمعها على المشاركة والاحتفاء بتلك المناسبات، وتزامناً مع الاحتفالات الوطنية التي تشهدها الدولة، جاءت توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بأن يكون الاحتفال بالمناسبات الوطنية هذا العام مختلفاً ومميزاً من خلال توحيد الجهود ضمن مظلة حملة واحدة، تكفل أعلى مستويات التنسيق بينها، وتضمن تسليط الضوء عليها بأسلوب يتناسب مع هذه المناسبات ومكانتها الوطنية في نفوس الجميع».

وأكدت أهمية دور الإعلام في إبراز مظاهر الاحتفالات الوطنية التي ستعم مختلف جنبات دبي، وضمن كل أحيائها ومجتمعاتها السكنية ومراكزها التجارية ومواقعها الحيوية، لافتة إلى التزام المكتب الإعلامي لحكومة دبي بتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لجميع وسائل الإعلام، وإمدادهم بكل المعلومات اللازمة لتمكينهم من تقديم التغطية الملائمة لما ستشهده دبي خلال الاحتفالات الوطنية في إمارة دبي.

وقالت: «نسعى من خلال الحملة الوطنية (#زايد وراشد) إلى توحيد المبادرات والفعاليات التي ينظمها القطاعان الحكومي والخاص تحت مظلة واحدة للترويج لها، وإبرازها بأدوات وأساليب جديدة تتيح التعريف بتلك المظاهر الاحتفالية العديدة والمتميزة التي تقدمها المؤسسات المختلفة، بالتزامن مع احتفالات الدولة بالمناسبات الوطنية».

شراكة وتنسيق

أعربت مديرة «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الجهة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الحملة الوطنية «#زايد وراشد»، شيماء السويدي، عن تقديرها للتعاون الكبير الذي أبداه جميع الشركاء في الحملة، وما قدموه من معلومات حول فعالياتهم ومبادراتهم وبرامجهم، مؤكدة أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية هذا العام سيكون له طابع خاص، بفضل الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والتنسيق فيما بينهما في كل ما يتعلق بالمظاهر الاحتفالية الوطنية، والتي ستستمر لمدة شهر كامل في مختلف مناطق دبي.

وقالت السويدي: «يشارك (براند دبي) في الاحتفالات الوطنية، وللعام الـ11 على التوالي، بـ(#حديقة_الأعلام) التي تعد مبادرة وطنية ومجتمعية مبتكرة، تنظمها الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لمواكبة المناسبات الوطنية في دولة الإمارات، وتقديراً لعَلَم دولة الإمارات وما يرمز له من قيم ومعانٍ وطنية، حيث ستحتفي (#حديقة_الأعلام) هذا العام باسمين عزيزين على قلب كل إماراتي، عرفاناً بالجميل وإحياءً لذكراهما وما قدماه من جهود في سبيل قيام اتحاد دولة الإمارات».

إسهامات جليلة

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة «وطني الإمارات»، ضرار بالهول الفلاسي، أهمية حملة «#زايد وراشد» في تسليط الضوء على الإسهامات الجليلة للمؤسسين، المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، ودورهما الرئيس في قيام الاتحاد، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في نشر الرسائل المهمة لتحقيق أهداف الحملة في الاحتفاء بما قدماه في سبيل الوطن.

ولفت ضرار بالهول الفلاسي إلى أن الاحتفال بيوم العلم هذا العام سينطلق من متحف الاتحاد، بما لهذا الصرح من أهمية ورمزية تجمع الإماراتيين على الكثير من معاني وقيم الولاء للوطن.

احتفالات هيئة الثقافة والفنون

وأوضح مدير متحف الشندغة، عبدالله العبيدلي، أن هيئة الثقافة والفنون في دبي، ستستضيف العديد من الفعاليات المميزة في أبرز وجهاتها الثقافية، ومنها قرية حتا التراثية، لتشجيع الزوار على استكشاف تاريخ وثقافة المنطقة، وتعزيز الروابط بين الزوار والتراث الوطني الإماراتي. وفي حي الفهيدي التاريخي، ستحتضن المنطقة فعاليات متنوعة، تعكس التراث الثقافي الغني لإمارة دبي، ما يتيح للزوار فرصة استكشاف التاريخ الإماراتي وتقاليد الحياة في الماضي، كما يقدم متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي مفتوح في الإمارات، تجربة ثقافية متكاملة تربط الماضي بالحاضر.

أما متحف الاتحاد الذي يعد رمزاً وطنياً مهماً، فسيقدم احتفالات وطنية حول تاريخ الاتحاد من خلال فعاليات ثقافية مميزة، تشمل معارض وعروضاً تفاعلية تروي قصة تأسيس دولة الإمارات، وستوفر الفعاليات تجربة ملهمة تسلط الضوء على تاريخ الاتحاد، ما يشجع الزوار على التواصل مع القيم الوطنية والهوية الإماراتية.

متحف المستقبل

وفي إطار فعالياته ضمن الحملة، سيتزين مبنى متحف المستقبل بأعلام تحمل شعار حملة «#زايد وراشد»، كما سيستقبل المتحف زواره بتذاكر تحمل شعار الحملة، سيتم إصدارها خصيصاً خلال الفترة من الثالث من نوفمبر وإلى الثاني من ديسمبر المقبل.

وحرصاً من المتحف على التفاعل مع الجمهور خلال فترة الاحتفالات الوطنية التي ستعم دبي ودولة الإمارات، سينتج متحف المستقبل فيديو يحتفي بعيد الاتحاد في إطار حملة زايد وراشد، وسيتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمتحف المستقبل.

«سيمفونية الاتحاد»

وقالت مدير أول الاستراتيجية والتخطيط في «إكسبو دبي»، عفراء السويدي، إنه تزامناً مع حملة «#زايد وراشد»، وفي إطار مشاركة مدينة إكسبو دبي في احتفالات عيد الاتحاد الـ53، تنظم المدينة حفلاً موسيقياً تحت عنوان «سيمفونية الاتحاد»، تؤديه أوركسترا الفردوس، حيث ستعزف الأوركسترا عدداً من الأغاني الوطنية الإماراتية خلال الاحتفال أمام الجمهور في حفلين مجانيين.

وأضافت أنه سيتم تزيين ساحة الوصل في مدينة إكسبو بالأعلام الإماراتية والديكورات التراثية الإماراتية.

«برواز دبي» وحدائقها

وحول مشاركة بلدية دبي في الحملة، قال مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، أحمد الزرعوني، إن البلدية تحرص على المشاركة في المناسبات الوطنية التي تحتفل بها دبي من خلال العديد من الفعاليات، التي ستشمل تزيين الحدائق الكبرى وبرواز دبي ومبنى دبي سفاري بارك، إضافة إلى دوار الساعة، بإضاءات «عيد الاتحاد»، التي تضفي أجواء احتفالية مميزة، تعكس روح المدينة وتفاعلها مع مختلف المناسبات الوطنية لدولة الإمارات.

استقبال بالأهازيج

وذكر رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الملازم أول سيف الفلاسي، أن «إقامة دبي» ستستقبل الزوار والقادمين إلى دبي عبر مطاراتها بختم خاص يحمل شعار «#زايد وراشد»، كما ستشارك الجمهور الاحتفال بالمناسبات الوطنية بالعديد من الفعاليات، حيث خصصت الإدارة مساحة خاصة في مطارات دبي للاحتفال الرسمي بـ«عيد الاتحاد»، وسيتم اختيار التراث البحري كطابع خاص بمراسم الاحتفال، كما ستستقبل مطارات دبي القادمين عبر منافذها بالأهازيج الوطنية .

وفي منطقة حتا، ستتعاون بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مع هيئة الثقافة والفنون في دبي لتنظيم فعالية مجتمعية تراثية احتفالاً بـ«عيد الاتحاد» لدولة الإمارات، يتخللها عرض فيلم عن دور القادة المؤسسين، وتوزيع الهدايا على السياح وأفراد المجتمع.

زينة معلقة في مراكز ماجد الفطيم

وضمن مشاركة مجموعة «ماجد الفطيم» في حملة «#زايد وراشد»، تزيين واجهات وممرات سيتي سنتر مردف ومول الإمارات بالزينة المعلقة، التي تعكس وتعزز مظاهر الاحتفال بـ«عيد الاتحاد» خلال الفترة من 15 نوفمبر وإلى السابع من ديسمبر.

فعاليات مطارات دبي

وأوضح مدير إدارة الشؤون الحكومية في مطارات دبي، علي القرقاوي، أن مطارات دبي تشارك ضمن حملة «#زايد وراشد» بعدد من الفعاليات التراثية الإماراتية، والعروض الشعبية، وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى إبراز العادات والقيم والهوية الإماراتية الأصيلة.

كما تحتفي مطارات دبي بذكرى المؤسسين المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، من خلال تعريف المسافرين بإنجازاتهما عبر منصات التواصل الاجتماعي وشاشات المسافرين عبر مطارات دبي.

دائرة الاقتصاد والسياحة

وأوضحت نائب الرئيس إدارة التخطيط وتشغيل المهرجانات في دائرة الاقتصاد والسياحة دبي، سهيلة غباش، أن الدائرة ستشارك ضمن حملة «#زايد وراشد» بمجموعة متنوعة من الفعاليات تضم «حفل عيد الاتحاد»، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب، إضافة إلى عروض تراثية في أبرز أماكن الجذب التي تستقطب أعداداً كبيرة من الجمهور من جميع أنحاء الإمارات وخارجها، كما تتضمن الفعاليات «مسيرة يوم الاتحاد» التي ستنطلق من سيتي ووك في الثاني ديسمبر، بالتعاون مع «وطني الإمارات»، ومشاركة مختلف الجهات الحكومية.

كما ستنظم الدائرة خلال يومي الثاني والثالث من ديسمبر عروضاً مبهرة للألعاب النارية في أشهر مناطق دبي، مثل شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، وشارع السيف، ومنطقة حتا، ودبي فيستيفال، إضافة إلى سيتي مول.

وتشمل فعاليات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي خلال فترة الاحتفالات إقامة عدد من الأسواق الموسمية، بما فيها كانتين الشاطئ، وسوق رايب، وونتر وندرلاند، وتتضمن أنشطة ومأكولات محلية، وعروضاً تسويقية.

وستشهد منطقة حتا، بالتزامن مع الاحتفالات بـ«عيد الاتحاد» عروضاً مميزة للألعاب النارية، والرقصات الفلكلورية التقليدية، والعروض الموسيقية التي تعبّر عن التراث الثقافي الغني لمنطقة حتا، ما يوفر للزوار تجربة فريدة على خلفية الطبيعة الجبلية الرائعة التي تميز المنطقة.

حملة مجتمعية

وقال المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، د. وافي داوود، إن الهيئة ستطلق حملة مجتمعية لتعزيز الهوية الوطنية والاحتفاء بالموروث الإماراتي، وإبراز الفعاليات المدرسية ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن المبادرة ستتضمن أربعة محاور رئيسة، بواقع محور لكل أسبوع، الأول بعنوان «زاید وراشد- تراثنا»، والثاني «زاید وراشد- هويتنا»، والثالث «زايد وراشد- حاضرنا»، أما الرابع فهو «زايد وراشد- مستقبلنا».

كما ستطلق الهيئة مسابقة «مواهبنا لوطننا» لإبراز مواهب الطلبة في مجالات، منها الرسم، والتصوير، وكتابة الشعر، والتصميم، ونشر المواهب والمشاركات عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

دائرة الشؤون الإسلامية

أشار رئيس قسم الاتصال المؤسسي في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، هلال الفيلي، إلى مشاركة الدائرة في حملة «#زايد وراشد» بعدد من الفعاليات التي تتناسب مع طبيعة الاحتفالات الوطنية، حيث ستنظم الدائرة سبع فعاليات رئيسة، من بينها فعالية نسائية تنطلق في مركز أم الشيف، وفعاليات أخرى يشارك فيها كل فئات المجتمع، كما ستقوم الدائرة بتزيين مبانيها بالأعلام والإضاءات.

فعاليات «دبي القابضة»

أوضحت الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة في «دبي القابضة»، هدى بوحميد، مشاركة القرية العالمية في الحملة من خلال 30 جناحاً تستقطب الآلاف من الزوار بشكل يومي، إضافة إلى الألعاب النارية التي ستضيء أجواء القرية، لافتة إلى تزيين مداخل الفنادق التابعة لمجموعة جميرا بالشعار الرسمي للحملة والأعلام والإضاءات المبهرة.

وأشارت بوحميد إلى تزيين المراكز التجارية التابعة لـ«دبي القابضة»، وعددها 10 مراكز، وتنظيم العديد من الورش التعريفية التي تعرّف المشاركين فيها بإنجازات المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما.

طرق دبي تزين الشوارع

حول مشاركة هيئة الطرق والمواصلات في حملة «#زايد وراشد»، أوضحت مدير الاتصال الإعلامي في هيئة الطرق والمواصلات، مريم حسن البلوشي، أن الهيئة ستقوم بتزيين الشوارع الرئيسة في دبي بأعلام وزينة عيد الاتحاد، كما ستزين جسر إنفينيتي ومعبر الخليج التجاري، إضافة إلى عرض شعار الحملة، ومعلومات حول المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، عبر الشاشات الإلكترونية الخاصة بالمترو والترام.

مجموعة «وصل»

أوضحت مدير الإعلام في مجموعة «وصل» لإدارة الأصول، أسماء علي، مشاركة المجموعة في حملة «#زايد وراشد» من خلال مجموعة من الفعاليات، إضافة إلى تزيين مبانيها تزامناً مع الحملة واحتفالات الدولة بالمناسبات الوطنية، بما فيها مركز وصل للخبرة، ودار الوصل، ووصل51، ومساكن وصل1، كما ستقدم المجموعة عدداً من الورش والفعاليات خلال مدة الحملة.

تغطية حية من «دبي للإعلام»

قالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال في «دبي للإعلام»، الدكتورة ميثاء بوحميد، أن المؤسسة ستنقل احتفالات دبي ضمن حملة «#زايد وراشد» عبر مختلف منصاتها وبرامجه التي ستعكس تفاعل الشارع، وتغطية المبادرات التي تطلقها مختلف المؤسسات والهيئات والمدارس في دبي.

وأشارت بوحميد إلى أن «دبي للإعلام» ستطلق برنامجاً خاصاً على قناة «سما دبي»، لتغطية الفعاليات الخاصة بحملة «#زايد وراشد»، كما أنه سيكون هناك برامج إذاعية وأخرى تلفزيونية باللغتين العربية والإنجليزية لإبراز إنجازات القامتين الوطنيتين، مشيرة إلى تعاون «دبي للإعلام» الكامل مع مختلف وسائل الإعلام، لتوفير أية مواد أرشيفية تخص الحملة.

أحمد بن محمد:

. حملة «#زايد وراشد» تحتفي بذكرى قامتين وطنيتين عرفاناً بدورهما في قيام دولة الاتحاد وترسيخاً لروح الولاء للوطن وقيادته.

. تضافر الجهود بين مختلف الجهات المشاركة ضمن الحملة للخروج باحتفالات هذا العام على نحو متميز يعكس صورة دبي الرائدة.

منى المرّي:

. مظلة موحدة تجمع المبادرات والفعاليات التي تنظّمها المؤسسات المختلفة لضمان أعلى مستويات التنسيق بما يتناسب مع طبيعة المناسبات الوطنية ومكانتها في نفوس الجميع.

ضرار بالهول:

دور رئيس للإعلام في نشر الرسائل المهمة للحملة والاحتفاء بما قدمه زايد وراشد لخدمة الوطن.

شيماء السويدي:

. الاحتفال بالمناسبات الوطنية هذا العام سيكون له طابع خاص، بفضل الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والتنسيق فيما بينهما.

. 16 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة من مؤسسات وهيئات ومراكز تسوق وشركات تطوير عقاري تشارك في الاحتفال بالشهر الوطني في دبي.