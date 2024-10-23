واقعة غريبة وصادمة.. جثة تسقط من سيارة وسط الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

شهدت بولندا واقعة أغرب من الخيال، تمثلت في سقوط جثة من سيارة نقل الموتى وسط الطريق، ما أجبر دار الجنازة على الاعتذار.

وقالت صحيفة مترو البريطانية، أبلغ رجل عن الحادث الذي وقع في أحد شوارع مدينة ستالوا فولا في جنوب شرق بولندا، كما تم تداول صورة الجثة بشكل واسع عبر القنوات الإعلامية المحلية.

الرجل أصيب بصدمة عندما رأى غطاء على نافذة سيارته، وعندما أزاحه رأى جثة ملقاة على الطريق، وظن أنه قد دهس شخصا بالخطأ.

صورة الجثة انتشرت على مواقع التواصل وهي ملقاة على معبر للمشاة مخطط باللون الأبيض، لتثير جدلا بين المعلقين بسبب هذا الخطأ الذي يعتبر إهانة بحق المتوفى وعائلته.

واعتذرت دار الجنازة التي كانت تتولى نقل الجثة، في بيان: "لكل من شعر بخيبة الأمل والانزعاج من هذا الحدث، من المؤسف أن نبلغكم أنه نتيجة لفشل فني غير متوقع في قفل الباب الخلفي الكهربائي في سيارة الجنازة، أثناء نقل جثمان المتوفى، وقع حدث مؤسف لا يعكس المعايير العالية لنا، وتعاطفنا العميق تجاه عائلات المتوفى، والاحترام الذي نظهره دائمًا للمتوفى، سنكثف الإجراءات الاحترازية لتجنب وقوع حادث مماثل لاحقا".

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