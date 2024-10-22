تناول "الحلبة الحصى" يوميا.. وهذا ما سيحدث لقلبك وجهازك الهضمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

الحلبة الحصى من البذور المطحونة والمغلية، التي تُستخدم على نطاق واسع في الطب الشعبي لعدة قرون.

تقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الحلبة الحصى تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل الألياف والبروتينات والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها مفيدة بشكل كبير لصحة الجسم والقلب.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن تناول الحلبة الحصى يحسن من صحة الجهاز الهضمي، ويساهم في تحسين الهضم، وتخفيف ألم البطن والتشنجات، بالإضافة إلى تخفيف الإمساك وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

وأشارت إلى أن الحلبة تساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقدمت عدة فوائد أخرى لتناول الحلبة الحصى، منها:

- تقي من السرطان لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

- مفيدة لصحة الكلى.

- مفيدة لصحة الشعر والبشرة، وتساعد على ترطيب البشرة.

- تنظم مستوى السكر في الدم.

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