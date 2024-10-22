هيفاء حسين في يوم ميلادها.. إطلالات جمالية ناعمة تُلهم المرأة الخليجية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:51 صباحاً - هيفاء حسين هي واحدة من نجمات الخليج التي تشتهر بإطلالاتها الراقية التي تحرص فيها على التألق بصيحات جمالية ناعمة أحياناً وقوية أحياناً أخرى، تطغى عليها اللمسات الأنثوية الجذابة. كما أنها لم تشتهر فقط بأدوارها الاحترافية والمتقنة، وإنما تلفت الأنظار في كل إطلالة لها، سواء لجهة الأزياء أو المكياج أو تسريحة الشعر، حيث تتقن اختياراتها الجمالية التي تواكب فيها الموضة بأسلوبها الخاص وبما يناسب ذوقها وأسلوبها.

تحرص هيفاء حسين في صيحاتها الجمالية على التنوع والتطور الدائم إلى جانب بعض صيحات الموضة الصارخة التي تعتمدها في رسمات العيون، سواء لجهة ألوان ظلال العيون أو رسم الأيلاينر، فيما تختار أحمر الشفاه الناعم والخفيف في غالبية الأوقات. كما تميل في مكياجها إلى الألوان الخافتة والترابية تحديداً كالنيود إلى جانب الألوان الزهرية والوردية التي تبرز شخصيتها الحالمة.

أما تسريحات شعرها فهي بسيطة، تتراوح بين تسريحة ذيل الحصان وتسريحة الكعكة إلى جانب تسريحات الشعر الناعمة كالويفي والمالسة.

ولمناسبة يوم ميلادها الذي يصادف يوم 22 أكتوبر من كل عام، نرصد لك إطلالات جمالية ناعمة من هيفاء حسين.

مكياج ترابي ناعم مع تسريحة الكعكة العالية

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إذا كنت من محبات الألوان الترابية في صيحاتك الجمالية، يمكنك التألق بصيحة المكياج الترابي الناعم على طريقة هيفاء حسين التي اختارت في واحدة من إطلالاتها ظلال العيون الترابية الناعمة فوق جفن العين مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى الخارج، والفاونديشن البرونزي المناسب للون بشرتها الحنطية إلى جانب البلاش الترابي على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه البيج المحدد بالكونتور البني. كذلك اختارت تسريحة الكعكة العالية بأسلوب ناعم وسهل مع خصل الغرة الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

مكياج وردي بارز مع تسريحة ذيل الحصان

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وفي حفل جوي اووردز JOY AWARDS، تألقت هيفاء حسين بفستان محتشم باللون الأصفر، نسقت معه مكياجاً وردياً بارزاً ارتكز على الظلال الوردية التي غمرت الجفن المتحرك للعين مع طبقات الماسكرا الكثيفة والفاونديشن الموحد إلى جانب البلاش الترابي البارز لتفاحة الخدين، وأكملت إطلالتها بأحمر الشفاه الوردي القوي. ونسقت مع مكياجها تسريحة ذيل الحصان مع خصلة الغرة المنسدلة على جانبي الوجه.

مكياج زهري براق مع تسريحة الريترو

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وفي واحدة من أجمل اختياراتها، تألقت هيفاء حسين بصيحة المكياج الزهري اللامع الذي ارتكز على الظلال الزهرية البراقة فوق الجفن العلوي للعين مع الرموش المستعارة الطويلة والكثيفة، واختارت مكياج البشرة الناعم مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري البارز، وأكملت جمال إطلالتها بتسريحة الريترو الطويل مع الغرة الجانبية البف.

مكياج خوخي ناعم مع تسريحة الريترو

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وتليق الألوان الخافتة على ملامح هيفاء الناعمة، حيث اختارت في إحدى إطلالاتها مكياجاً خوخياً ناعماً اختارت فيه ظلال العيون الخوخية المسحوبة إلى خارج جفن العين المتحرك، والماسكرا الكثيفة، كذلك اعتمدت مكياج البشرة المخملي مع البلاش الخوخي الناعم وأحمر الشفاه الزهري الغلوس، وجاءت تسريحة الريترو لتبرز جمال إطلالاتها.

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مكياج سموكي صارخ مع تسريحة ذيل الحصان

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وأحياناً تعتمد هيفاء حسين صيحات جمالية بارزة تليق بالمرأة الخليجية، وفي إحدى إطلالاتها اعتمدت مكياج سموكي صارخاً ارتكز على ظلال العيون السموكي القوية التي غمرت الجفن العلوي بأسلوب حدد رسمة العين مع الأيلاينر الغرافيكي المسحوب إلى الخارج والكحل الأسود داخل العين جنباً إلى جانب مع طبقات الماسكرا الكثيفة، كذلك اختارت مكياج البشرة المخملي مع البلاش الترابي البارز وأحمر الشفاه البني الفاتح المحدد بالكونتور الكراميل، وتألقت مع مكياجها بتسريحة ذيل الحصان الويفي مع الغرة البف.

مكياج أزرق مائي جريء مع تسريحة الشعر الويفي

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وبإطلالة قوية ولافتة لها، ظهرت هيفاء حسين بمكياج أزرق مائي ارتكز على الظلال الزرقاء التي غمرت جفن العين المتحرك مع الكحل الأسود المحدد لرسمة العين في داخلها وخارجها إلى جانب الماسكرا الكثيفة، وبدت بشرتها موحدة وناعمة مع أحمر الشفاه الزهري المات، كذلك اختارت تسريحة الشعر الويفي مع الغرة الجانبية العالية عن الجبين.

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مكياج كرزي ناعم مع تسريحة الشعر المالس

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وتألقت هيفاء حسين في واحدة من أجمل إطلالاتها بمكياج كرزي ناعم اختارت فيه الظلال الكرزية الخفيفة فوق الجفن العلوي للعين مع القليل من الماسكرا ومكياج البشرة البسيط والموحد مع البلاش الوردي على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه الوردي الناعم، واختارت مع مكياجها تسريحة الشعر المالس بقصة الكاريه الطويلة مع الفرق الوسطي للغرة.