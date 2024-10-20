الامارات | «الأبطال» يصلون إلى دبي.. من سيفوز بلقب تحدي القراءة العربي؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل أبطال الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي على مستوى الدول المشاركة إلى دبي، استعداداً للحفل الختامي الذي يجري الأربعاء المقبل في أوبرا دبي برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويتوج خلاله أصحاب المراكز الأولى في فئات التحدي.

ويشهد الحفل الختامي للدورة الثامنة الإعلان عن بطل تحدي القراءة العربي 2024، والفائز بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم، والمدرسة الفائزة بلقب «المدرسة المتميزة»، والمشرف الحاصل على لقب «المشرف المتميز» إضافة إلى تكريم بطل الجاليات.

ورحب فريق تحدي القراءة العربي بالوفود المشاركة في الحفل الختامي لدى وصولها إلى مطار دبي، وحظيت الوفود بحفاوة كبيرة وقدمت لها كل التسهيلات اللازمة.

وحققت الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي، التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، أرقاماً قياسية، إذ شارك في تصفياتها 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون 229620 مدرسة، وبإشراف 154643 مشرفاً ومشرفة.

ويصل إجمالي جوائز تحدي القراءة العربي التكريمية والتشجيعية إلى 11 مليون درهم، حيث سينال الطالب الفائز بلقب بطل التحدي جائزة قيمتها 500 ألف درهم، وينال صاحب المركز الثاني 100 ألف، والثالث 70 ألفاً. في حين تنال المدرسة الفائزة بلقب «المدرسة المتميزة» مليون درهم، وصاحبة المركز الثاني 500 ألف، وصاحبة المركز الثالث 300 ألف.

ويحصل المشرف الفائز بلقب «المشرف المتميز» على 300 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني على 100 ألف، والمركز الثالث على 50 ألفاً. وينال الفائز بلقب بطل تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم جائزة قدرها 200 ألف درهم، والثاني 100 ألف، والثالث 50 ألفاً. في حين تبلغ مكافأة صاحب المركز الأول في فئة الجاليات 100 ألف درهم، والثاني 70 ألفاً، والثالث 30 ألفاً.