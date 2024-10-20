علامات في أسفل ظهرك تنذر بوجود سرطان خطير.. احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك علامات إذا ظهرت، خصوصًا في منطقة أسفل الظهر، قد تكون إشارة إلى الإصابة بمرض خطير مثل الورم الفقري، وهو نوع من الأورام التي تؤثر على عظام العمود الفقري وفقراته.

ووفقًا لموقع "مايو كلينك" المعني بالصحة، فإن الورم الفقري يمكن أن يبدأ في الحبل الشوكي، وغالبًا ما تنتشر الأورام التي تصيب الفقرات نتيجة انتشار السرطان من أجزاء أخرى من الجسم، إلا أن بعض الأورام قد تبدأ داخل عظام العمود الفقري مباشرة، مثل:

- الورم الحبلي.

- الساركوما الغضروفية.

- الساركوما العظمية.

- ورم البلازماويات.

- ساركوما يوينج.

الأضرار

يمكن أن تؤثر الأورام الفقرية على الوظائف العصبية نتيجة الضغط على الحبل الشوكي أو جذور الأعصاب القريبة، ومع نمو هذه الأورام داخل العظام، قد تُسبب ألمًا، كسرًا في الفقرات، أو عدم استقرار في العمود الفقري، وسواء كان الورم سرطانيًا أو غير ذلك، قد يكون الورم الفقري مهددًا للحياة ويسبب عجزًا دائمًا.

الأعراض

- ألم في أسفل الظهر.

- ألم في موقع الورم بسبب نموه.

- زيادة ألم الظهر أثناء الليل.

- فقدان الإحساس.

- صعوبة في المشي.

- الشلل.

متى يجب التوجه للطبيب؟

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، ينبغي التوجه إلى الطبيب فورًا، قد لا تكون هذه الأعراض بالضرورة مؤشرًا على وجود ورم، بل ربما تكون نتيجة لمشكلة صحية أخرى. ومع ذلك، يُفضل استشارة الطبيب إذا:

- كان الألم مستمرًا ومتزايدًا.

- لم يكن الألم مرتبطًا بالنشاط.

- تفاقم الألم أثناء الليل.

- كنت تعاني من تاريخ مرضي للسرطان وظهر ألم جديد في الظهر.

ظهرت أعراض أخرى تشير إلى مرض السرطان، مثل الغثيان، القيء، أو الدوخة.

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