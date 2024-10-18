حقيقة أم خرافة.. كيف تؤثر تناول القهوة على أجسادنا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تناول القهوة جزءٌ لا يتجزأ من روتين الكثيرين، ولكن هل تناول 4 فناجين يوميًا يؤثر على صحتنا؟

أحمد صلاح يقول إليك الآثار الإيجابية المحتملة لشرَب 4 فنجاين من القهوة يوميًا.

- تحسين المزاج واليقظة

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، يحتوي الكافيين الموجود في القهوة على تأثير منبه للجهاز العصبي، مما يساعد على تحسين المزاج واليقظة والتركيز.

- حماية الدماغ

وتابع من خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن تناول القهوة بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وباركنسون.

- حرق الدهون

قد يساعد الكافيين على زيادة معدل الأيض وحرق الدهون، مما قد يكون مفيدًا لإنقاص الوزن.

- تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض

ارتبط تناول القهوة بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض الكبد الدهنية غير الكحولية.

الآثار السلبية المحتملة:

1- الأرق

الإفراط في تناول الكافيين، خاصةً في وقت متأخر من اليوم، قد يؤدي إلى صعوبة في النوم والأرق.

2- القلق والتوتر

قد يزيد الكافيين من الشعور بالقلق والتوتر لدى بعض الأشخاص.

3- ارتفاع ضغط الدم

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من القهوة إلى ارتفاع طفيف في ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعانون بالفعل من ارتفاع في ضغط الدم.

4- اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يسبب الكافيين حرقة المعدة والإسهال وارتجاع المريء لدى بعض الأشخاص.

5- لإدمان

قد يصبح بعض الأشخاص مدمنين على الكافيين، مما يؤدي إلى أعراض انسحاب عند التوقف عن شرب القهوة.

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