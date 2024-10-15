بفستان قصير.. 10 صور لـ جورجينا تخطف الأضواء أثناء طهي الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

خطفت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، الأضواء بعد مشاركتها فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أثناء تواجدها في المطبخ وهي تطهي الطعام.

وأطلت جورجينا بفستان قصير باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجًا قويًا، ووضعت أحمر الشفاه باللون الفاتح، ونسقت مع إطلالتها كوليه وخاتمًا وساعة.

وانطلق حفل إطلاق عطرها الخاص منذ أسابيع، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، نالت إعجاب الكثير من الأشخاص، وجاءت التعليقات كالآتي:

قالت دنيا عبر"إنستجرام": "الأكلة دي خطيرة"، فيما كتب لؤي: "تسلم الأيادي استمري"، بينما علق فانس: "ست بيت شاطرة"، وعلقت حياة: "طباخة شاطرة ما شاء الله".