تحمي الكبد.. عشب سحري يصفّي الكلى من الحصوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

الزعتر من الأعشاب الطبيعية التي تمتلك خصائص عديدة وفوائد صحية لا حصر لها لصحة الجسم، ويمكن لهذا النوع من الأعشاب أن يكون صديقًا للكلى والكبد.

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الزعتر من الأعشاب الطبيعية التي تمتلك خصائص مدرة للبول، ما يساعد على زيادة كمية البول وتدفق السوائل في الجسم.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الزعتر يساعد على طرد السموم والفضلات من الجسم عبر الكلى، ما يقلل من فرص تكوين الحصوات وأيضًا تفتيت الحصوات لأنه غني بخصائص مضادة للالتهابات، ما يساعد في منع تكون الحصوات التي تتراكم لتشكل حصوات.

وأشارت إلى أن الزعتر يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ما يحافظ على صحة الكبد، وكذلك يمنع تكون الدهون وترسبها.

وقدمت عدة فوائد أخرى للزعتر تتمثل فيما يلي:

- مفيد لصحة الأعصاب.

- مفيد لصحة الجهاز الهضمي.

- مضاد للجراثيم.

- مضاد للالتهابات.

ونصحت بوضع الزعتر الطازج أو المجفف على الطعام، مثل المخبوزات أو الدجاج واللحوم والشوربة، كما يمكن غلي الزعتر وتناوله في صورة مشروب صحي.

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