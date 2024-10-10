كوب عصير برتقال كل صباح يفعل العجب بقلبك.. فوائد مذهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

يقدم عصير البرتقال الطازج العديد من الفوائد الصحية، مثل تعزيز المناعة، وتحسين صحة القلب، وتوفير الترطيب، وتعزيز الوظائف الإدراكية، وهو غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية، ومع ذلك، تجنب إضافة السكر له، وتناوله على الفور.

وبحسب Times of India، يجب توخي الحذر من تناول عصير البرتقال الجاهز المضاف إليه السكر أو المحليات الصناعية، والمواد الكيميائية والمواد الحافظة الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

فوائد تناول كوب عصير برتقال كل صباح

يحسن صحة القلب

يرتبط تناول عصير البرتقال بتحسن ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الجيد، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية.

يعزز جهاز المناعة

تناول كوب من عصير البرتقال الطازج كل صباح يمكن أن يمدك بجرعة كبيرة من فيتامين سي، الذي يمكن أن يحافظ على قوة جهازك المناعي ويمنعك من الإصابة بالعدوى مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا.

ووفقًا لدراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن عصير البرتقال يعزز المناعة لكونه غنيًا بفيتامين سي.

يحافظ على رطوبتك

يحتوي كوب من عصير البرتقال على 88% من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم، كما يحتوي أيضًا على عناصر غذائية مثل البوتاسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تغذي الجسم والدماغ.

صحة الجهاز الهضمي

يحتوي عصير البرتقال على الألياف الغذائية (خاصة إذا اخترت الأصناف ذات اللب)، والتي تساعد في الهضم وتعزز صحة الأمعاء.

الطاقة الفورية

وفقًا لدراسة من المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، يمكن لعصير البرتقال تحسين مستويات السكر، ما يمنح جسمك طاقة فورية، كما أنّ عصائر البرتقال غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، التي تقلل من التوتر وتشكل مصدرًا سريعًا للطاقة.

أخطاء عند صنع العصير يجب تجنبها

مرضى السكري يجب أن يفضلوا الفاكهة الكاملة بدلاً من عصير البرتقال، إذ يبلغ مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) للأخير 66-76 من 100، وهو ما يعتبر مرتفعًا.

ويمكن أن يسبب شرب عصير البرتقال ارتفاعًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم، وأثناء عصر كوب من عصير البرتقال الطازج، لا تضف السكر واتركه يكون حلوًا بشكل طبيعي.

وحاول تناول العصير فور عصره، لأن الاحتفاظ به لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى فقدان العناصر الغذائية.

ولا تنسَ إزالة البذور قبل استخراج العصير، إذ إن بعض بذور الفاكهة يمكن أن تكون ضارة بالصحة.

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