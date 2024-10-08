نمر يقفز على حافلة سفاري ويرعب السياح.. هذا ما حدث (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كان زوار متنزه بانيرجاتا الوطني في الهند على موعد مع مفاجأة مؤخرًا، فقد وقعت حادثة مفاجئة أثناء رحلة سفاري عندما قفز نمر بشكل غير متوقع على نافذة حافلتهم.

وبحسب timesofindia، تم تصوير هذه الحادثة في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر كيف كان النمر يحاول القفز على مركبة السفاري.

وفي الفيديو، حاول النمر إدخال رأسه من النافذة في وقت ما، ما أثار خوف الناس بالداخل، ويمكن سماع السياح، الذين شعروا بالقلق، وهم يصرخون في الخلفية، عالقين بين الرعب والدهشة عند اقتراب هذا الحيوان المفترس الهائل منهم.

ومع ذلك، كان الركاب آمنين خلف النوافذ الزجاجية للحافلة، حتى في هذا الموقف المرعب.

وتعتبر رحلات السفاري التي تنظمها حديقة بانيرجاتا لمشاهدة الفهود أول وأكبر رحلة من نوعها في جنوب الهند، حيث تتيح لزوارها فرصة الاقتراب من هذه القطط الكبيرة الرائعة في بيئتها الطبيعية.

ولحماية سلامة وأمان الحيوانات والسياح، تم تأمين المنطقة بحاجز للسكك الحديدية وسياج من الأسلاك بارتفاع 4.5 متر، معزز بألواح معدنية بارتفاع 1.5 متر بزاوية 30 درجة.

وتلتزم رحلات السفاري باللوائح الصارمة التي وضعتها هيئة حديقة الحيوان المركزية لضمان استمرار سلامة الفهود والسيطرة عليها بالإضافة إلى توفير تجربة مذهلة للزوار مع الحياة البرية.

ستجعلك زيارة هذه الحديقة أقرب إلى مجموعة متنوعة من الأنواع، بما في ذلك الأفيال والنمور والأسود ومجموعة متنوعة من أنواع الطيور.

يمكنك أيضًا تضمين حديقة الفراشات ومركز الإنقاذ وحديقة الحيوانات في برنامج رحلتك عند زيارتك لهذه الحديقة.

يمكنك أيضًا اختيار رحلات السفاري المصحوبة بمرشدين والتي توفر لقاءات قريبة مع الحيوانات في مواطنها الطبيعية مع تعزيز التعليم والتوعية بالحياة البرية.

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