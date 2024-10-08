انتبه لما تأكله.. 6 أكلات تهدد صحة كليتيك وكبدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكلى والكبد من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان، وهما مسؤولان عن تنقية الدم والتخلص من السموم، لذلك فإن الحفاظ على صحتهما أمر ضروري، ولكن هناك بعض الأطعمة التي نتناولها يوميًا تُسهم في تكوين حصوات الكلى وتلف الكبد، وفقًا لموقعي "Eating Well" و"Everyday Health".

الأطعمة المجمدة

تبدو الأطعمة المجمدة خيارًا سريعًا، ولكنها تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم،

الذي يؤدي إلى زيادة احتباس السوائل في الجسم ويزيد من خطر تكوين حصوات الكلى.

الوجبات السريعة

تشتهر بمذاقها اللذيذ، لكنها غنية بالدهون المشبعة والفركتوز، وهما من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية وتليف الكبد.

اللحوم الحمراء

رغم قيمتها الغذائية، إلا أن الإفراط في تناولها، خاصة الأنواع الدهنية منها، يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد بسبب ارتفاع نسبة الدهون المشبعة فيها.

الأطعمة المالحة

يضيف الملح نكهة لذيذة للأطعمة، لكن الإفراط في تناوله يؤدي إلى زيادة كمية الكالسيوم في البول، مما يُسبب حصوات الكلى.

الأطعمة المقلية

تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، التي تزيد من خطر الإصابة بالالتهابات وتلف الكبد.

الأطعمة الغنية بالبروتين الحيواني

البروتين ضروري للجسم، لكن الإفراط في تناوله، خاصة من مصادر حيوانية مثل اللحوم والدواجن والأسماك، يرفع نسبة حمض اليوريك في البول، ما يُسهم في تكوين بعض أنواع حصوات الكلى.

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