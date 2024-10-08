محمد اسماعيل - القاهرة - هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الرمان.. مفاجأة

الرمان من الفواكه المحببة لدى الكثير من الأشخاص، ليس فقط لمذاقه اللذيذ، بل هو كنز من العناصر الغذائية التي تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية.

في هذا الصدد، أشارت الدكتورة أوكسانا ميخاليفا، أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية الروسية، إلى أن الرمان يتميز بخصائص صحية فريدة تجعله مفيدًا في علاج العديد من الأمراض، فثمار وبذور الرمان غنية بالمركبات النشطة بيولوجيا، وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية.

ما هي فوائد الرمان؟

أوضحت الطبيبة أن الرمان يمتلك خصائص قوية مضادة للأكسدة والميكروبات والسرطان، كما أنه مفيد في حالات متلازمة التمثيل الغذائي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والغدد الصماء، والروماتيزم، والأورام، وأمراض الفم. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم استهلاكه في تحسين صحة الجلد.

لماذا تعتبر بذور الرمان مهمة؟

تحتوي بذور الرمان على ألياف غذائية عالية القيمة، والتي تؤدي دورا حيويا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى، تساعد الألياف الموجودة به على الوقاية من سرطان الأمعاء، وإزالة السموم من الجسم، وتحسين عملية الهضم.

اقرا أيضا:

السودان يتسلم 1.4 مليون جرعة من اللقاح ضد الكوليرا

تظهر في الليل.. أعراض تكشف الإصابة بالسرطان

لا تتجاهلها.. 3 علامات صامتة لسرطان القولون

تقي من النوبة القلبية والسكتة الدماغية.. 5 عصائر تخفض الكوليسترول

"في غمضة عين".. احذر 7 أطعمة ترفع نسبة الكوليسترول في الدم