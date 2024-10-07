الامارات | رجل يقتل نفسه طعناً أثناء فصل شرائح البرغر المجمد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي رجل بعد أن طعن نفسه عن طريق الخطأ أثناء محاولته فصل شرائح البرجر المجمدة بسكين، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام.

وقال موقع "ويسترن تلغراف" أن الأمر استغرق أكثر من شهر بعد وفاة باري جريفثس لإغلاق شقته في لاندريندود ويلز (بريطانيا) بعد أن كشف تشريح الجثة أنه توفي متأثرًا بجرح طعني، وخلال هذه الفترة ضاعت بعض الأدلة.

ووفقا لوثائق محكمة بونتيبريد كورونر فإن التحقيق الذي نشرت نتائجه في شهر سبتمبر وجد لاحقًا أنه لا يوجد دليل على تورط أي شخص آخر في وفاة الرجل البالغ من العمر 57 عامًا، والذي تم العثور على جثته في 4 يوليو 2023 بعد إثارة مخاوف من أنه لم يُشاهد لأكثر من أسبوع.

وخلصت الطبيبة الشرعية بالمنطقة باتريشيا مورغان إلى أن جريفثس، الذي كان لديه استخدام مقيد لذراع واحدة بعد إصابته بسكتة دماغية، توفي على الأرجح أثناء تحضير طعام مجمد للطهي.

وتم تنبيه الشرطة في حوالي الساعة 1.15 ظهرًا بأن جريفثس، الذي وُصف بأنه "رجل شديد الخصوصية"، عُثر عليه على سريره في مسكنه، مرتديًا ملابسه بالكامل وبه دماء على بطنه المتورم. وظل هاتفه ومحفظته وحاسوبه في مكانهما ولم يكن هناك أي علامة على أي اضطراب في الشقة في الطابق الأول. وكانت هناك دماء في الردهة والحمام وغرفة النوم.

وقال الرقيب المحقق ستيفن فوغان، الذي حضر الشقة مع محققة مسرح الجريمة إليزابيث نورس، إنه مقتنع بأنها لم تكن انتحارًا بل "وفاة غير مبررة" وأنه لم يكن هناك ما يشير إلى تعرضه للاعتداء.

وقد تم إجراء تحقيقات وتحريات من منزل إلى منزل وفحص أموال جريفثس وأجهزته الرقمية، وهو ما استبعد أي تورط من جانب طرف ثالث. وأضاف المحقق الخاص ريس" ترك (الضحية) الدرج السفلي من الفريزر مفتوحًا ومسحوب إلى الخارج في وضع يسمح بالوصول إلى المواد الغذائية. وعلى طاولة المطبخ المجاور للفريزر كانت هناك شريحتا برجر غير مطبوختين وسكين ومنشفة" وأضاف المحقق "كان الجرح في البطن يبلغ ارتفاع سطح طاولة المطبخ تقريبًا. وكانت فرضية المحقق أن جريفثس كان يحاول فصل البرجر المجمد باستخدام سكين".