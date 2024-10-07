الامارات | ياباني يكتشف قبل الزواج بقليل أن زوجته تكبره بـ 25 عامًا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

لم يكتشف رجل في اليابان عمر شريكته الحقيقي إلا قبل زفافه بوقت قصير، بعد أن ظل لسبع سنوات يجهل فارق السن بينه وبين حبيبته والذي يبلغ 25 عامًا.

والتقى الزوجان يوشيتاكا (40 عامًا) وزوجته أكي (65 عامًا) في بار على الطراز الياباني تديره أكي، وفقًا لموقع Bunshun Online، الإعلامي الياباني. وفي تلك المرحلة كان يوشيتاكا قد انفصل عن زوجته، وانجذب بشدة إلى سحر صديقته الناضجة، ووقع في حب أكي من النظرة الأولى.

وقال يوشيتاكا لموقع Bunshun Online: "بعد التحدث معها، وجدت أننا مررنا بزواج فاشل، وكنا نربي الأطفال بمفردنا، كما كنا نشترك في العديد من الاهتمامات المشتركة".

ووقع الزوجان في الحب سريعًا وأصبحا شريكين، لكن أكي كانت دائمًا قلقة بشأن العلاقة، وفق ما قالت والسبب في ذلك هو أنها كانت تدعي دائمًا أنها تبلغ من العمر 44 عامًا في ذلك الوقت، وكانت تخشى أن تخسره إذا عرف عمرها الحقيقي.

ورجحت المرأة أن يكون مظهرها المبهج ناتج عن معنوياتها الإيجابية، وروتين العناية بالبشرة الجيد. بدوره اعتقد يوشيتاكا أن هناك فجوة عمرية تبلغ 15 عامًا فقط بينهما لكن في الواقع، كانت حب حياته أكبر منه بـ 25 عامًا على الأقل. ورغم ذلك حاولت آكي عدة مرات خلق فرص لصديقها لاكتشاف عمرها الحقيقي فكانت تترك وثائقها على الطاولة أو في طريقه لكي يلاحظها لكن يوشيتاكا كان دائمًا يذكرها بلطف بوضع مستنداتها بعيدًا بأمان، متجاهلًا تلميحاتها.

وبعد سبع سنوات معًا قررا الزواج فكشفت آكي عن عمرها الحقيقي لشريكها قبل الزفاف. وعلى الرغم من دهشته في البداية، قال يوشيتاكا: "لا أمانع في عمرك الحقيقي على الإطلاق، لا يهم. "ما يهم هو لماذا لم تخبريني في وقت سابق حتى لا تضطرين إلى القلق لفترة طويلة." وبعدها تزوج الاثنان وتركا وظائفهما وسافرا حول اليابان حيث يديران الآن متجرًا عبر الإنترنت لخدمات تنظيف مكيفات الهواء ويشاركان قصصًا يومية على YouTube.

وتعتقد آكي أن المجتمع الياباني لا يزال متحيزًا ضد الزواج حين تكون المرأة أكبر سنًا بشكل ملحوظ. وتقول "يمكن للرجال الأكبر سنًا أن يتباهوا بفخر بشباب وجمال زوجاتهم الأصغر منهم، لكن العديد من النساء الأكبر سنًا من أزواجهن غالبًا ما يترددن في الكشف عن زيجاتهن."

واختتمت قائلة إن "الحب الحقيقي هو أهم شيء".