لايف ستايل

الامارات | صورة "بعد صلاة الجمعة" لتامر حسني تشغل متابعيه على مواقع التواصل

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة "بعد صلاة الجمعة" لتامر حسني تشغل متابعيه على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر النجم المصري تامر حسني صورة لطيفة على "إنستغرام"، تجمعه بابنه آدم مرتديين الثوب الأبيض بعد أداء صلاة الجمعة، مرفقا إياها بالتعليق: "بعدما صلينا الجُمعه أنا والأستاذ آدم وبعد ما علمته يدعي لكل الناس وكل البلاد العربية.. اللّهُم انصُر أُمتنا العربية بأعظم نصر.. قولوا آمين يارب العالمين".

وحصدت الصورة تفاعلات وإعجابات بالآلاف مع آلاف التعليقات الإيجابية.

يذكر أن تامر حسني، الملقب بـ"نجم الجيل"، لديه أكثر من 40 مليون متابع على "إنستغرام" فقط، وهو دائم التفاعل مع متابعيه، حيث يشاركهم العديد من تفاصيل حياته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements