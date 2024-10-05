الامارات | السجن لرجل استنسخ خروفا عملاقا لأغراض الصيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكم على مربي مواشي في ولاية مونتانا الأمريكية بالسجن ستة أشهر لاستنساخه نوعًا عملاقًا من الأغنام وبيع ذريته بأسعار مرتفعة للصيد.

واستورد آرثر "جاك" شوبارث، البالغ من العمر 81 عامًا، أجزاء من أجساد خروف ماركو بولو أرجالي، وهو الأكبر في العالم، من قرغيزستان، بشكل غير قانوني، وأرسل المادة الوراثية إلى مختبر لإنشاء أجنة مستنسخة، وفقًا لوثائق المحكمة.

وأسفر الاستنساخ عن ذكر واحد أطلق عليه اسم "ملك جبال مونتانا" أو MMK. والذي تم استخدامه بعد ذلك لتلقيح النعاج لبيعها لمحميات الرماية، والمعروفة أيضًا بعمليات الصيد في الأسر.

وقال قسم البيئة والموارد الطبيعية التابع لوزارة العدل في بيان: "كانت هذه خطة جريئة لإنشاء أنواع هجينة ضخمة من الأغنام لبيعها وصيدها كجوائز"، حيث يمكن أن يزيد وزن ذكور أغنام ماركو بولو أرجالي عن 135 كجم ويبلغ طول قرونها أكثر من 1.5 متر .

وتتمتع الأغنام التي تنمو في جبال منطقة بامير في آسيا الوسطى بالحماية بموجب اتفاقية التجارة الدولية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض. ويحظر الاتجار بها في مونتانا لحماية الأغنام المحلية من الأمراض ــ وكذلك لمنع إنتاج الأغنام الهجينة. وقال ممثلو الادعاء إن شوبارث يملك شركة صن ريفر إنتربرايزز، وهي مزرعة تقوم بتربية وبيع "مواشي بديلة" لمحميات الصيد الخاصة، حيث يطلق الناس النار على الحيوانات مقابل رسوم.

وتقول وثائق المحكمة إنه باع السائل المنوي من أغنامه الهجينة إلى ثلاثة أشخاص في تكساس. كما أحضر أحد سكان مينيسوتا أغنامه إلى مزرعة شوبارث لتلقيحها.

ويبدو أن نسل أغنامه بيع بمبلغ 10 آلاف دولار . وقال قاضي المحكمة الجزئية برايان موريس إنه كافح للتوصل إلى حكم، لكنه اضطر إلى ردع أي شخص آخر عن محاولة "تغيير التركيبة الجينية للمخلوقات" على هذا الكوكب. وبالإضافة إلى الحكم بالسجن، حُكم على شوبارث بغرامة قدرها 20 ألف دولار. وقال إنه يشعر بالخجل مما فعله.

وقال: "لقد غيّر حماسي عقليتي الطبيعية وبحثت عن أي منطقة رمادية في القانون لأصنع أفضل ما أستطيع من الأغنام لصناعة الأغنام هذه. لم تكن عائلتي مفلسة قط، لكننا الآن كذلك". وقالت محطة بي بي سي أنه سيتم إرسال الخروف العملاق المهجن إلى حديقة حيوان.