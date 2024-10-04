هل يؤثر تناول الأسماك على المرأة خلال الحمل والرضاعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تعد الأسماك مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الأم والجنين، ولكن ليس كل أنواع الأسماك آمنة خلال فترة الحمل والرضاعة.

أوضحت الخبيرة الألمانية في التغذية، كاتارينا هولتاوزن، أن بعض أنواع الأسماك تحتوي على مستويات عالية من مادة "ميثيل الزئبق" الضارة، والتي يمكن أن تؤثر على نمو دماغ الجنين، لذلك، تنصح بتجنب الأسماك الدهنية الكبيرة مثل التونة، والتركيز على أنواع الأسماك التي تحتوي على نسبة منخفض من الزئبق مثل السلمون والرنجة والماكريل.

ولكن الحذر لا يقتصر على الزئبق فقط.

تحذر الخبيرة من تناول الأسماك النيئة أو المدخنة، مثل السوشي، لأنها قد تكون مصابة ببكتيريا الليستيريا التي تسبب مضاعفات خطيرة للحامل والجنين.

نصائح هامة للمرأة الحامل والمرضعة:

اختر الأسماك الطازجة والمطهية جيدًا.

تنوعي مصادر البروتين

لا تعتمدي على الأسماك فقط كمصدر للبروتين، بل قومي بتضمين اللحوم الخالية من الدهون والبقوليات والمكسرات في نظامك الغذائي.

استشيري طبيبك

قبل إجراء أي تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي، استشيري طبيبك للحصول على النصائح المناسبة.

يمكن للمرأة الحامل والمرضعة الاستمتاع بفوائد الأسماك من خلال اختيار الأنواع الآمنة وتناولها بكميات معتدلة.



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