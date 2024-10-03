أطباء يكشفون.. العنب الغامق أكثر فائدة من غيره

محمد اسماعيل - القاهرة - العناصر الغذائية الموجودة في العنب الغامق تكون أقوى من غيره، حيث يحتوي على مركبات البوليفينول والانثوسيانين والفلافونويد وحتى الميلاتونين، وهم من مضادات الأكسدة التي تحمي من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والخطيرة، وفقًا لما ذكره فيستي. رو.



ووفقا للأطباء، يجب عند الحديث عن العنب قبل كل شيء، الإشارة إلى أن العنب يحتوي على مادة الريسفيراتول، التي هي فلافونويد التي يشار إلى فوائدها في معظم الدراسات العلمية، لخصائصها العديدة النشطة بيولوجيا.



ويشير الباحثون. إلى أن التجارب التي أجريت على العنب، أظهرت أن مادة الريسفيراتول الموجودة في العنب، تطيل متوسط عمر الإنسان، وتمنع تطور الأورام الخبيثة. وأن نسبة هذه المادة تزداد في أنواع العنب السوداء، حيث كلما كان لون حبات العنب أغمق تكون نسبة هذه المادة فيها أعلى.



وبالإضافة إلى ذلك، يحسن العنب نوعية النوم وخاصة العنب الأسود لأنه يحتوي على نسبة جيدة من هرمون النوم "الميلاتونين" الذي يتحكم بالنوم ويمنع حدوث طفرات في الخلايا وزيادة الوزن.

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