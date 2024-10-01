الامارات | «ليوا للتمور» ينتظر إبداعات مسابقة الرسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ «مهرجان ومزاد ليوا للتمور»، بدورته الثالثة بتسلم الأعمال الفنية للراغبين في المشاركة بمسابقة الرسم، اعتباراً من اليوم وحتى الخامس من الشهر الجاري.

وتتاح المسابقة لكل الفنانين من مختلف الجنسيات، ليشاركوا بألوانهم الزيتية أو الأكريليك في رسم لوحات فنية تعبر عن النخيل والتمور والحياة البرية والبحرية في منطقة الظفرة.

وتتضمن المسابقة فئتين: «النخلة والتمور»، و«الحياة البرية والبحرية في الظفرة»، وخصص لهما 10 جوائز بـ500 ألف درهم، بواقع خمس جوائز بـ250 ألفاً لكل فئة، منها 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول.

وستقوم لجنة مكونة من فنانين محترفين بفرز وتحكيم اللوحات المشاركة، وكذلك الأعمال المتأهلة التي ستعرض عبر معرض فني في «مهرجان ومزاد ليوا للتمور» الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في مدينة زايد بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 11 حتى 20 الجاري، وسيتم في ختام المهرجان الإعلان عن اللوحات الفائزة، وتكريم الفائزين.