20 صورة لأغرب 9 ثعابين تم العثور عليها على كوكب الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لقد كانت الثعابين دائمًا مصدر إلهام وإعجاب للبشر على حد سواء، حيث كانت تتسلل عبر الأساطير والخرافات والعالم الطبيعي بسحر غامض.

من بين آلاف أنواع الثعابين التي تعيش على كوكبنا، هناك عدد قليل ومختار من الثعابين يتميز بخصائصه وسلوكياته الغريبة تمامًا.

نلقي نظرة على أغرب 9 ثعابين تم العثور عليها على كوكب الأرض، بحسب discoverwildlife.

الثعبان الطائر

قد يبدو الثعبان الطائر وكأنه شيء من كوابيسك، ولكنه موجود بالفعل.

توجد خمسة أنواع من الثعابين الطائرة في آسيا، والتي يمكنها الطيران لمسافة 100 متر تقريبًا، وهي الفقاريات الوحيدة المعروفة التي لا أطراف لها والتي يمكنها الطيران في الهواء.

إنهم يحبون أكل القوارض والخفافيش والطيور والسحالي - ومن المؤكد أنهم سيسببون صدمة طفيفة لفريستهم عندما يطلقون أنفسهم.

الأفعى الشوكية

هل هذا تنين أم ثعبان؟ يعود المظهر غير المعتاد لهذا الثعبان الأزرق والأخضر ومظهره الشائك إلى قشوره المنتفخة التي تساعد في منح الأفعى الشوكية - كما تُعرف - تمويهًا ممتازًا في موطنها الغابي في الغابات المطيرة في وسط إفريقيا.

ثعبان مدغشقر ذو الأنف الورقي

ينبغي لنا أن نعد قائمة بالأنوف الغريبة، مثل الخلد ذي الأنف النجمي والثعبان الملغاشي ذي الأنف الورقي. نعم، هذا صحيح، هناك ثعبان ذو أنف على شكل ورقة.

هذا الثعبان غير السام متوطن في مدغشقر وليس من المعروف سبب وجود مثل هذه الأنوف الغريبة لديهم، باستثناء مساعدتهم على التمويه .

ومن الأنوف الغريبة ننتقل إلى الذيل الغريب، تعرف على الأفعى ذات الذيل العنكبوتي التي لها ذيل يشبه العنكبوت - كما يوحي اسمها.

يُعتقد أن هذا الذيل يجذب الطيور التي تبحث عن وجبة سريعة من العناكب - ولكن بدلاً من ذلك تصبح هي الوجبة.

ثعبان خرطوم الفيل

من الواضح كيف حصلت هذا الثعبان على اسمه حيث أن جلده المترهل يشبه إلى حد كبير خرطوم الفيل .

هناك سبب وجيه جدًا لجلدها غير المعتاد، وهو أنه يساعدها على التمسك بالأسماك الزلقة، فريستها الأساسية.

ثعبان ذو مخالب

وإذا كنت سمكة، فسوف تخيفك حتى النخاع: فهي تختبئ في كمين، وتمتد على طول القاع برأسها ورقبتها المنحنيين إلى الخلف، لتشكل شكل حرف "J" على الطين.

وعندما تدخل سمكة "الخليج" المتشكل بين رأسها وجسمها، تهز الثعبان جنبها (الجزء "عبر الخليج" من وجهها)، وعادة ما تدير السمكة المذعورة ذيلها وتنطلق في الاتجاه المعاكس - غالبًا مباشرة إلى فم الثعبان، تستغرق العملية برمتها، من الخداع إلى تناول وجبة السمك، أقل من 0.02 ثانية.

ثعبان القضيب

ربما لم تسمع باسم هذا النوع من قبل، ولكن ربما سمعت ما يسميه البعض - الثعبان القضيبي، ورغم أنه ليس من الصعب أن نفهم سبب حصوله على هذا اللقب ، إلا أنه ليس ثعبانًا في الواقع ولكنه ثعبان ثعلبي! ولكنه غريب للغاية - ويبدو وكأنه ثعبان - لذا فقد اعتقدنا أنه يستحق الذكر.

إن الضفادع الثعبانية هي برمائيات بلا أطراف تعيش مختبئة في التربة أو مجاري الأنهار، وتتغذى على الحشرات وديدان الأرض. ومن الحقائق المثيرة للاهتمام (أو المثيرة للاشمئزاز، حسب وجهة نظرك) حول هذه البرمائيات أن بعض الأنواع تسمح لصغارها بعد الولادة بالتغذية على طبقة خارجية خاصة من جلدها، والتي تقشرها الصغار بأسنان معدلة خصيصًا

لا يعد Atretochoana eiselti أحد هذه الأنواع ولكنه يتميز بكونه النوع الوحيد المعروف من الديدان الثعبانية عديمة الرئتين وفي الواقع أكبر رباعي الأرجل (الفقاريات ذات الأطراف الأربعة) الذي يفتقر إلى الرئتين.

الأفعى الصحراوية ذات القرون

نعم، هذا صحيح، هناك ثعبان ذو قرون، الأفعى الصحراوية ذات القرون.

موطنها الأصلي صحاري شمال أفريقيا وأجزاء من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، ويمكن التعرف عليها بسهولة من خلال "قرونها".

مثل جميع الأفاعي فهي سامة ويمكن أن تكون لدغاتها خطيرة على البشر.

ثعبان براهميني أعمى

الثعبان الأعمى البراهمي هو نوع من الزواحف الغامضة الصغيرة التي تتحرك دون أن يراها أحد تحت سطح التربة - ولكن هذا ليس الشيء الأكثر غرابة بشأنها حيث أن طريقة تكاثرها تأخذ غرابتها إلى مستوى مختلف تمامًا.

تضع هذه البرمائيات بيضًا ضخمًا، يبلغ طول كل بيضة نحو 1.5 سم. قد لا يبدو هذا كثيرًا، ولكن عندما يبلغ طولها نحو 10 سم فقط، فهذا يعتبر كبيرًا نسبيًا مقارنة بحجمها - خاصة وأن البرمائيات تضع أكثر من ثلاث بيضات في كل مجموعة ويمكنها التكاثر بسرعة.

يصبح الأمر أكثر غرابة عندما تعلم أن كل صغار الثعابين ستكون إناثًا؛ فلا يوجد ذكور. وحتى الآن، كل الثعابين العمياء من نوع براهمين هي إناث.

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