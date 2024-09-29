حسام موافي يحذر.. نقص هذا الفيتامين يسبب أنيميا حادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني عن فيتامين ب12 يؤدي دورا حيويا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وهو عنصر أساسي للحفاظ على طاقة الجسم ونشاطه.

وأشار إلى أن هذا الفيتامين لا يتواجد إلا في المصادر الحيوانية مثل اللحوم والدواجن والكبدة والكوارع والعكوي ولحوم الأرانب.

حذر "موافي" خلال استضافته ببرنامج "باب الخلق" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، والمذاع على قناة "النهار" من خطورة نقص فيتامين ب12 على صحة الإنسان، مؤكدا أن هذا النقص يؤدي إلى الإصابة بأنيميا "جبارة" وخلل كبير في وظائف الجسم.

من هم الأكثر عرضة لنقص فيتامين ب12؟

النباتيون.

مرضى الجهاز الهضمي الذين يعانون من صعوبة في امتصاص الفيتامينات والمعادن من الطعام.

الأشخاص الذين خضعوا لعمليات جراحية في المعدة أو الأمعاء.

كبار السن.

متناولو بعض الأدوية.

وفقا لموقع "clevelandclinic"، إليك أعراض نقص فيتامين ب 12 في الجسم:

التعب الشديد أو الضعف.

الغثيان أو القيء.

الإسهال .

فقدان الوزن.

وجود ألم في الفم أو اللسان.

بشرة شاحبة.

خدر أو وخز في اليدين والقدمين.

مشكلات الرؤية.

صعوبة في تذكر الأشياء أو الارتباك بسهولة.

الاكتئاب.

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