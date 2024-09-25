احذر هذه المشروبات قبل النوم قد تضعف خصوبتك 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

أحمد صلاح يقول يقول، يشكل نمط الحياة الصحي، بما في ذلك عادات النوم والتغذية، عاملاً حاسمًا في الحفاظ على الخصوبة. قد تتفاجأ بمعرفة أن بعض المشروبات التي تتناولها قبل النوم قد تؤثر سلبًا على صحتك الإنجابية.

المشروبات التي يجب الحذر منها قبل النوم

المشروبات الغازية

وأضاف من خلال تصريح لمصراوي، تحتوي على نسبة عالية من السكر، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة مقاومة الأنسولين، وكلاهما مرتبطان بانخفاض الخصوبة.

تحتوي على الكافيين الذي قد يؤثر على نوعية النوم ويقلل من إنتاج هرمون التستوستيرون.

المشروبات التي تحتوي على كافيين عالي

القهوة والشاي والمشروبات الطاقة: يمكن أن تسبب الأرق واضطرابات النوم، مما يؤثر سلبًا على الخصوبة

المشروبات الكحولية

تؤثر على إنتاج هرمونات الخصوبة وتقلل من جودة الحيوانات المنوية.

تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد التي تؤثر على الخصوبة.

العصائر الصناعية

تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف، مما يؤدي إلى نفس الآثار الجانبية للمشروبات الغازية.

المشروبات التي تحتوي على سكر صناعي

بعض الدراسات تشير إلى أن بعض أنواع السكر الصناعي قد تؤثر على الخصوبة، ولكن الأدلة لا تزال محدودة.

لماذا تؤثر هذه المشروبات على الخصوبة؟

اضطرابات النوم

تؤثر هذه المشروبات على جودة النوم، والنوم الجيد ضروري لإنتاج الهرمونات المسؤولة عن الخصوبة.

التغيرات الهرمونية

تسبب هذه المشروبات تغييرات في مستويات الهرمونات، مما يؤثر على وظائف الجهاز التناسلي.

التهاب مزمن

قد تساهم بعض هذه المشروبات في زيادة الالتهاب المزمن في الجسم، والذي يرتبط بانخفاض الخصوبة.

زيادة الوزن والسمنة

تؤدي بعض هذه المشروبات إلى زيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان خطر للإصابة بمشاكل الخصوبة.

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