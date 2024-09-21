توقعات مولود برج "القوس" من السبت 21 أيلول إلى الجمعة 27 أيلول 2024

مهنياً: دعم فلكي ملفت شمس الميزان اشعتها من ذهب انت على شط الامان يتميز هذا الاسبوع بوتيرة ناشطة وسريعة الايقاع ومثمرة جدا تتسارع الاحداث وتتحمس لاطلاق مشروع جديد بطريقة مميزة وايجابية وقد تتم المصالحة وتسوية الامور المتأرجحة ما يجعلك تخطط لمشاريع مستقبلية مع وجود القمر يوم السبت في برج الثور يوم جيد يعطيك حرية الابداع وتحقيق الطموحات والاحلام فانت من يقرر ماذا يريد

عاطفياً: ان وجود الزهرة في مواجهة برجك من العقرب تسبب لك حالة من الركود في الاجواء العائلية والعاطفية ويسبب بلبلة وعصبية وواقع لا يرضيك ما يجعلك مزاجيا وانفعاليا وقد تعرض صداقاتك للمخاطر وعدم الاستقرار للعازب,تنشغل بأمور متنوّعة كالعمل أو الدراسة أو حتّى الأمور اليوميّة، ولكن هذا ليس عذرًا لإهمال متطلّبات واجباتك تجاه الحبيب