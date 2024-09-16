منها ساعة رولكس وسحلية.. 7 أشياء غريبة ينساها نزلاء الفنادق خلفهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

في بعض الأحيان، قد ينسى معظم نزلاء الفنادق أغراضهم في الغرف، وأحيانًا يكون ذلك عن عمد.

وكشف تقرير جديد من Hotels، الموقع المتخصص في حجز غرف الفنادق عبر الإنترنت، أنه رغم شيوع نسيان شواحن الهاتف المحمول، فقد ترك بعض النزلاء أيضًا أشياء غير متوقعة مثل الملابس المتسخة والحقائب الفاخرة والساعات وحتى سحالي أليفة.

استند التقرير إلى البيانات التي تم جمعها من أكثر من 400 فندق حول العالم، وتتضمن قائمة العناصر المنسية: ساعة رولكس، حقيبة بيركين من هيرميس، إطار سيارة، المزيد من النقود، سحلية أليفة وكتاكيت، وجرى إرسال الحيوانات الأليفة في النهاية إلى أصحابها.

كما شملت العناصر المنسية أيضًا الموز، خبز محمص محترق، هوت دوج مغطى بالكافيار، قائمة مخصصة من المواد المسببة للحساسية للحيوانات الأليفة، وحليب الماعز الطازج.

وأشار التقرير إلى أن موظفي الفندق بذلوا قصارى جهدهم؛ لإعادة المتعلقات للنزلاء مرة أخرى.

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