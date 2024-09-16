الامارات | وداعاً مبدع «باب الشمس».. رحيل الروائي إلياس خوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد رحلة طويلة في عالم الأدب والفن، توفي أمس الروائي والناقد والمفكر اللبناني إلياس خوري عن 76 عاماً.

وأفاد مقربون من الأديب والصحافي، الذي استمر في الكتابة حتى آخر أيامه، بأن خوري - المولود في بيروت سنة 1948 - توفي صباح أمس، بعد معاناة جراء مشكلات صحية في الأمعاء استدعت مكوثه في المستشفى للمعالجة أشهراً طويلة.

ونعاه أدباء وكتاب وفنانون من مختلف الدول العربية، من بينهم المؤرخ اللبناني فواز طرابلسي، ورسام الكاريكاتير السوري سعد حاجو، والروائي الفلسطيني أحمد حرب، والشاعر المصري زين العابدين فؤاد.

كما نعته حركة فتح الفلسطينية في بيان، قالت فيه: «تسجل الحركة فخرها واعتزازها بهذه القامة الروائية، وبما جسدته من إرث سيكون وثيقة لكل الأجيال السابقة واللاحقة ولسان حق فلسطيني بلغات الإنسانية المؤمنة بنضال شعبنا الفلسطيني وصولاً للحرية والخلاص».

ووُلد خوري في بيروت عام 1948 ودرس التاريخ في الجامعة اللبنانية، كما حصل على الدكتوراه في التاريخ الاجتماعي من باريس.

أصدر روايته الأولى «لقاء الدائرة» عام 1975، وكتب سيناريو فيلم «الجبل الصغير» عام 1977، الذي تناول الحرب الأهلية في لبنان.

ومن أبرز مؤلفاته «رحلة غاندي الصغير»، و«مملكة الغرباء»، وكذلك رواية «باب الشمس» التي حولها المخرج المصري يسري نصر الله إلى فيلم سينمائي.