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الامارات | ريال مدريد يعلّق الحفلات الموسيقية على ملعبه

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مدريد - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّر نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم «إعادة جدولة مؤقتة» لجميع الحفلات المقبلة على ملعبه سانتياغو برنابيو، امتثالاً لتوجيهات البلدية في إطار مكافحتها للتلوث السمعي.

وبدأ الملعب باستضافة الحفلات الموسيقية مجدداً هذا العام، بما في ذلك حفلات تايلور سويفت وكارول جي، بعد الانتهاء من عملية تجديد كبيرة استمرت أعواماً، وتضمنت تركيب سقف وميدان قابل للسحب.

لكن السكان المحليين قالوا إن الملعب غير عازل للصوت بشكل مناسب، كما أن مكبرات الصوت الجديدة القوية فيه لا تتوافق مع لوائح بلدية مدريد.

وأعلن النادي في بيان «أنه قرر إعادة جدولة الأحداث والحفلات في سانتياغو برنابيو مؤقتاً».

وكان مقرراً أن يؤدي الإسبانيان ديلافوينتي وأيتانا حفلهما في الملعب في نوفمبر وديسمبر المقبلين، ولولا إنديغو في مارس 2025، غير أن النادي أشار إلى أن المواعيد الجديدة سيُعلن عنها قريباً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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