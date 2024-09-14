عمرو دياب أحيا حفل زفافها.. من هي مايا رعيدي ملكة جمال لبنان السابقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - لا يزال حفل زفاف ملكة جمال لبنان السابقة، مايا رعيدي، يشغل منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وخاصة في لبنان، حيث تتداول الصور والمقاطع الجديدة للحفل الأسطوري الذي أقيم في العاصمة اليونانية أثينا.

واحتفل عدد كبير من نجوم المجتمع بهذا الحدث البارز، وخصوصًا بعد أن أحياه الفنان عمرو دياب، مما أضاف لمسة خاصة على الحفل الذي أقيم مرتين.

ولكن مع تسليط الضوء على هذا الحدث الفخم، بدأ الجمهور يتساءل عن المزيد من التفاصيل حول مايا رعيدي ومن هو زوجها، إضافة إلى قصة الحفل المزدوج، وهو ما يوضحه هذا التقرير وفقًا لموقع صحيفة "النهار" اللبنانية.

من هي مايا رعيدي ملكة جمال لبنان؟

مايا رعيدي هي ملكة جمال لبنان لعامي 2018 و2021، وقد حققت شهرة واسعة عند مشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان 2018، وجذبت الانتباه بسبب شبهها الكبير مع ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق.

وُلدت مايا في لبنان من أب لبناني وأم روسية في 14 نوفمبر 1995، وتبلغ من العمر 29 عامًا، ودرست في الجامعة الأميركية في لبنان وتخصصت في كلية الصيدلة.

قصة زفافين وحفل أسطوري

في مايو 2024، أقامت مايا رعيدي حفل زفاف مدني في العاصمة البريطانية لندن على زوجها فهمي كراغولا، ثم في سبتمبر الجاري، احتفلت بحفل زفافها الثاني في أثينا، حيث تألقت بفستان زفاف ملكي من تصميم المصمم اللبناني جورج حبيقة، الذي استغرق تصميمه يدويًا حوالي 714 ساعة.

كانت لمسات مكياج العروس من توقيع الخبير بسام فتوح، بينما قدم النجم عمرو دياب عرضًا موسيقيًا مميزًا أضفى طابعًا فنيًا على الحفل.

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