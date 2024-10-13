الامارات | «شرقاوي سابق» دليل أوزبكستان لمواجهة «الأبيض»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يملك لاعب وسط فريق الشارقة السابق، والفيحاء السعودي حالياً، الدولي الأوزبكي أوتابيك شوكوروف، فكرة جيدة عن معظم لاعبي المنتخب الوطني، كونه سبق أن واجه معظمهم خلال مشواره مع «الملك» الذي امتد لقرابة خمسة مواسم، ما يجعله بمثابة العين الفاحصة لمدربه السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، بعد غدٍ، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026. ورغم أن كاتانيتش ليس غريباً عن الكرة الإماراتية لكونه تولى تدريبها بالفترة من 2009 إلى 2011، إلا أن شوكوروف (28 عاماً) يعرف الكثير عن اللاعبين الحاليين في صفوف الأبيض، ويعتبر دليلاً مساعداً لمدربه السلوفيني قبل المواجهة المرتقبة، كما أنه يحظى بثقة مدرب «الذئاب البيضاء».

وكان شوكوروف قد حقق مع الشارقة لقب بطولة الدوري في موسم 2019، وكأس السوبر في العام ذاته، بقيادة مدرب الفريق السابق عبدالعزيز العنبري، وفرض نفسه بقوة في التشكيلة الأساسية، وحقق بعدها نتائج مهمة مع «الملك» منها الحصول على وصيف بطل الدوري، علماً بأنه خاض مع الفريق 104 مباريات، وسجل خلالها 11 هدفاً.

ومنذ تولي السلوفيني كاتانيتش تدريب المنتخب الأوزبكي في 27 أغسطس 2021، ظلّ شوكوروف أحد العناصر الأساسية في تشكيلته، علماً بأن المدرب قاد المنتخب في 40 مباراة (فاز في 25 وتعادل في ثمانٍ وخسر سبع مواجهات).

من جهته، أكد قائد المنتخب الأوزبكي، إلدور شومورودوف، ثقته بقدرة «الذئاب البيضاء» على الفوز في مواجهة بعد غدٍ، وقال في تصريحات صحافية بعد التعادل أمام إيران في الجولة الماضية: «الأمر جيد حتى الآن، في المباراة القادمة أمام الإمارات سنحصل على ثلاث نقاط، لتعويض خسارتنا لنقطتين في مباراة إيران».

وأشار إلى أن التعادل السلبي أمام إيران والخروج بنقطة واحدة هي نتيجة جيدة بالنسبة لهم، وقال: «هذه ليست المباراة الأخيرة في مشوار التصفيات، أمامنا سبع مباريات لذلك يجب ألا نقلق بشأن التعادل الذي حققناه».

كاتانيتش يقود منتخبه بـ «الهاتف»

سيتواصل غياب مدرب المنتخب الأوزبكي، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، عن الإشراف المباشر على اللاعبين بسبب عدم تماثله للشفاء حتى الآن، لكنه سيقود منتخب «الذئاب البيضاء» عبر الهاتف على غرار لقاء الجولة الماضية أمام إيران.

وقال مساعد المدرب، فلادو رادمانوفيتش، في تصريحات صحافية، إنه على اتصال دائم مع كاتانيتش، وإنه رغم غيابه فإنه هو من سيقرر اختيار التشكيلة وتكتيك المباراة، مضيفاً: «سنكون على اتصال به طوال 90 دقيقة».

34 ألف مشجع خلف أوزبكستان

سيحظى المنتخب الأوزبكي في استاد بونيودكور - طشقند بدعم جماهيري غفير خلال مواجهة بعد غدٍ، إذ كانت الجماهير قد ملأت الطاقة الاستيعابية البالغة 34 ألف مقعد، خلال مباراة الجولة الماضية أمام إيران.

خسارة وحيدة في آخر 19 مباراة

يملك المنتخب الأوزبكي سجلاً قوياً، إذ إنه لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط في آخر 19 لقاء على التوالي في جميع المشاركات والمباريات الودية، وكانت الخسارة قبل أكثر من عام كامل، وتحديداً على يد أميركا في المباراة الودية التي جرت في العاشر من سبتمبر 2023.