في شهر التوعية بسرطان الدم.. علامات تحذيرية تكشف انتشاره بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يشتهر شهر سبتمبر بالتوعية ضد سرطان الدم المعروف بـ"اللوكيميا"، لذا نستعرض في السطور التالية أبرز العلامات التي قد تكشف عن خطر الإصابة به وانتشاره في الجسم.

وبحسب ما ذكره موقع "bloodcancer" البريطاني، إليك أبرز علامات انتشار سرطان الدم في الجسم:

الإصابة بالعدوى

إذا كنت تعاني من عدوى بشكل متكرر، أو من عدوى قوية تستمر لفترة أطول من المعتاد، فقد تكون هذه العدوى خطيرة ويمكن أن تهدد حياتك، وفي هذه الحالة، من الضروري التواصل مع الطبيب.

فقر الدم

يمكن أن يسبب سرطان الدم فقر الدم، وهو انخفاض مستوى خلايا الدم الحمراء في الدم، وتشمل أعراض فقر الدم: الشعور بالتعب، ضيق التنفس، الدوخة التي قد تصل إلى الإغماء، ألم الصدر، وشحوب البشرة.

مشاكل النزيف

يمكن أن يؤثر سرطان الدم على الصفائح الدموية (الخلايا التي تساعد الدم على التجلط)، وإذا لم تعمل الصفائح الدموية بشكل صحيح، فقد تعاني من:

- بقع حمراء أو أرجوانية أو طفح جلدي على الجلد ناتج عن نزيف تحت الجلد.

- ظهور دم في البراز.

- تغير لون البراز إلى الأسود أو لزج، أو براز ملطخ باللون الأحمر (بسبب النزيف في الأمعاء).

- غزارة الدم خلال الدورة الشهرية.

- صعوبة في الكلام أو تحريك أجزاء من الجسم إذا كان هناك نزيف في المخ.

زيادة التعرق

عادةً ما يزداد التعرق أثناء الليل إذا كنت مصابًا بسرطان الدم وانتشر في جسمك.

تضخم الطحال أو الكبد

يمكن أن تتراكم خلايا سرطان الدم في الطحال أو الكبد، مما يسبب تورم الطحال أو تضخمه، وتشمل أعراض ذلك: الانتفاخ والتورم، عدم الراحة العامة، وأحياناً الألم حول منطقة المعدة أو تحت الأضلاع على الجانب الأيسر، الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة من الطعام.

ألم العظام

تتراكم خلايا سرطان الدم في نخاع العظم (المادة اللينة الإسفنجية داخل بعض عظامنا)، مما قد يسبب الشعور بألم العظام وصعوبة في الحركة.

جلطات الدم

في بعض الأحيان، قد يؤدي سرطان الدم إلى ظهور جلطات دموية، ومن أعراض الجلطة الدموية: تورم الساق مع ألم، الشعور بألم في الصدر وعدم القدرة على التنفس بسبب جلطات الدم في الرئتين، المعاناة من الصداع والغثيان والقيء، أو ظهور مشاكل في الرؤية نتيجة لجلطات الدم في الدماغ.

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