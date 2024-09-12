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الامارات | أحلام تفاجىء جمهورها: قريباً ألبوم غنائي كامل باللهجة المصرية

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت الفنانة أحلام مُحبيها بالإعلان خلال الساعات الماضية عن تحضير ألبوم غنائي جديد كامل باللهجة المصرية لأول مرة.

وقالت أحلام، عبر حسابها على منصة إكس، إنها قامت بالاستماع إلى أول عمل من ألبومها المصري، ويبدو أنها ستتعاون فيه مع الملحن المصري وليد سعد قريباً، إذ كتبت "قريباً مع الكبير وليد سعد".

ونال منشور أحلام، إعجاب الآلاف من متابعيها، وتفاعل جمهورها والنجوم بشكل واسع مع المفاجأة، متمنين لها المزيد من النجاح والتقدّم في مسيرتها الفنية. وحققت أحلام، نجاحاً كبيراً بطرح أخر أعمالها الغنائية "الله يصيبك"، من كلمات الشاعر منصور الشادي، وألحان الفنان علي بن محمد، وتوزيع خالد عز، ومكس وماستر جاسم محمد، وتم تسجيلها في العاصمة الرياض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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