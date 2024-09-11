الامارات | معدل المواليد في روسيا ينخفض لأدنى مستوى منذ ربع قرن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت روسيا أدنى معدل للمواليد منذ عام 1999 في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وفقاً لبيانات رسمية نشرت أول من أمس، وانخفض عدد المواليد في يونيو الماضي إلى أقل من 100 ألف، ما يمثل أول انخفاض شهري تشهده البلاد.

وأدى انخفاض المواليد وارتفاع معدل الوفيات إلى تراجع عدد سكان روسيا وهو ما يمثل مشكلة للكرملين في وقت يخوض فيه حرباً يطول أمدها في أوكرانيا، والتي بدأتها موسكو بهجوم شامل في عام 2022.

وفي يوليو الماضي وصف الكرملين انخفاض معدل المواليد في روسيا بأنه كارثة للبلاد.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الروسية (روستات)، وُلد 599 ألفاً و600 طفل في روسيا في النصف الأول من 2024، وهو أقل بنحو 16 ألف طفل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والأدنى منذ عام 1999.