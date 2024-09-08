لماذا تشعر أحيانا أنك عشت هذا الموقف من قبل؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الديجا فو، هو تلك اللحظة التي تشعر فيها بأنك عشت موقف أو شوفت شخص ما من قبل، رغم أنك تعيشه أو صادفته لأول مرة، إنه شعور نفسي غريب يعاني منه العديد من الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم، فما السر وراء حدوثها؟

أسباب الديجا فو

- حدوث خلل مؤقت في الدماغ، خاصة في الجزء المسؤول عن الذاكرة والتعرف على الأشياء، وينتج عن عوامل مثل التعب، الإجهاد، أو حتى بعض الأدوية، وفقا لموقع "clevelandclinic".

- يحدث الديجا فو عندما يجمع موقف ما بين عناصر تشبه عناصر موقف آخر مررت به في الماضي، ولكنك لا تتذكره بوضوح، هذا التشابه يخدع دماغك ويجعلك تشعر بأنك عشت هذا الموقف من قبل.

- هناك نظرية تقول إن الديجا فو ينشأ عن ذكريات مخزنة في اللاوعي، ولا يمكننا الوصول إليها بوعي، عندما نواجه موقفا يشبه هذه الذكريات، يشعر الدماغ وكأنه يعيد تجربتها.

- في بعض الحالات النادرة، يكون هذا المرض أحد أعراض نوبات الصرع الصغيرة التي تؤثر على الفص الصدغي في الدماغ.

- الديجافو أيضا مرتبطا بوظائف طبيعية في الدماغ تتعلق بالذاكرة والتعرف على الأشياء،وعند حدوث تأخير في معالجة المعلومات، يشعر الدماغ وكأن الحدث قد حدث من قبل.

متى يجب عليك استشارة الطبيب؟

تكرار الديجا فو

إذا كنت تشعر بهذه الظاهرة عدة مرات في الشهر أو أكثر، فهذا قد يكون مؤشرا على وجود خلل ما.

فقدان الوعي

إذا كان الديجافو مصحوبا بفقدان الوعي، حتى لو كان لفترة قصيرة، يجب عليك استشارة الطبيب فورا.

ذكريات غير طبيعية

إذا شعرت بذكريات غريبة أو مشاهد بصرية تشبه الأحلام أثناء نوبات الديجافو، ذلك علامة على وجود مشكلة.

أعراض أخرى

إذا كان الديجافو مصحوبا بأعراض أخرى مثل المضغ اللاإرادي، أو تسارع ضربات القلب، أو الشعور الخوف، فهذا يستدعي استشارة الطبيب.

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